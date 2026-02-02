Кремль назвал единственное место для переговоров Зеленского и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль назвал единственное место для переговоров Зеленского и Путина

Путин снова зовет Зеленского в Москву
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако это может произойти исключительно в Москве.

Главные тезисы

  • Спикер Кремля начал жаловаться на сложность процесса по урегулированию российской войны.
  • Он не захотел раскрывать детали переговоров с командой Дональда Трампа.

Путин снова зовет Зеленского в Москву

Как отметил Песков, официальная Москва не собирается менять свою позицию по поводу места потенциальных переговоров российского диктатора и украинского лидера.

Путин не рассматривает никакую другую локацию, кроме как столица РФ.

По словам спикера Кремля, ему нечего добавить к сказанному ранее об "энергетическом перемирии", которое длилось до 1 февраля.

Более того, Дмитрий Песков отказался раскрывать детали визита спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Майами.

Он обратил внимание на то, что уже была концептуальная оценка переговоров с двух сторон — и от Дмитриева, и от Стива Уиткоффа.

На этом фоне представитель Кремля начал жаловаться, что украинское урегулирование — это очень сложный разновекторный процесс.

По некоторым вопросам мы приблизились, потому что состоялись обсуждения, разговоры. По некоторым вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Революция на поле боя". В России паникуют из-за решения Федорова
Федоров спровоцировал новый переполох среди россиян
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны спасли украинских бойцов из плена возле Покровска — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские воины использовали дроны для спасения побратимов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объявил о возобновлении состояния энергосистемы после технологической аварии
Владимир Зеленский
Зеленский провел селектор касательно ситуации в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?