Кремль назвал единственное место для переговоров Зеленского и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако это может произойти исключительно в Москве.

Путин снова зовет Зеленского в Москву

Как отметил Песков, официальная Москва не собирается менять свою позицию по поводу места потенциальных переговоров российского диктатора и украинского лидера.

Путин не рассматривает никакую другую локацию, кроме как столица РФ.

По словам спикера Кремля, ему нечего добавить к сказанному ранее об "энергетическом перемирии", которое длилось до 1 февраля.

Более того, Дмитрий Песков отказался раскрывать детали визита спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Майами.

Он обратил внимание на то, что уже была концептуальная оценка переговоров с двух сторон — и от Дмитриева, и от Стива Уиткоффа.

На этом фоне представитель Кремля начал жаловаться, что украинское урегулирование — это очень сложный разновекторный процесс.