Кремль назвал единственное место для переговоров Зеленского и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин, якобы, готов ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако это может произойти исключительно в Москве.
Главные тезисы
- Спикер Кремля начал жаловаться на сложность процесса по урегулированию российской войны.
- Он не захотел раскрывать детали переговоров с командой Дональда Трампа.
Путин снова зовет Зеленского в Москву
Как отметил Песков, официальная Москва не собирается менять свою позицию по поводу места потенциальных переговоров российского диктатора и украинского лидера.
Путин не рассматривает никакую другую локацию, кроме как столица РФ.
По словам спикера Кремля, ему нечего добавить к сказанному ранее об "энергетическом перемирии", которое длилось до 1 февраля.
Более того, Дмитрий Песков отказался раскрывать детали визита спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Майами.
Он обратил внимание на то, что уже была концептуальная оценка переговоров с двух сторон — и от Дмитриева, и от Стива Уиткоффа.
На этом фоне представитель Кремля начал жаловаться, что украинское урегулирование — это очень сложный разновекторный процесс.
