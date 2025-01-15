Кремль посилив репресії проти "небажаних" ЗМІ та їх читачів — розвідка Британії

У 2024 році російські суди активізували застосування штрафів до журналістів і читачів, які взаємодіють із медіа, оголошеними російською владою "небажаними". Такі дії спрямовані на залякування та стримування незалежної журналістики.

У Росії посилили тиск на незалежні медіа через страх нестабільності режиму

Як зазначає британська розвідка, за даними російської медіа-організації "Медіазона", значна частина штрафів стосується журналістів проєкту Meduza (що базується в Латвії), а також "Радио Свобода" і телеканалу "Дождь".

Під санкції потрапляють автори, редактори та коментатори, які беруть участь у створенні контенту, що суперечить офіційній російській позиції.

Британська розвідка наголошує, що ці заходи спрямовані на:

Залякування незалежних медіа.

Утримання від публікацій, які критикують російський уряд або офіційну версію подій, зокрема щодо російсько-українського конфлікту.

Стримування російських громадян від взаємодії з незалежними ЗМІ.

Ця діяльність є частиною систематичних зусиль російського уряду з обмеження свободи слова та контролю медіа з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Поширити

Як надалі працюватимуть ЗМІ у РФ

Розвідка зазначає, що більшість незалежних медіа в Росії були змушені припинити свою роботу або перенести діяльність за кордон. Водночас уряд РФ запроваджує все жорсткіші обмеження на доступ до закордонних джерел інформації.