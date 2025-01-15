Кремль посилив репресії проти "небажаних" ЗМІ та їх читачів — розвідка Британії

У 2024 році російські суди активізували застосування штрафів до журналістів і читачів, які взаємодіють із медіа, оголошеними російською владою "небажаними". Такі дії спрямовані на залякування та стримування незалежної журналістики.
Головні тези:
- Посилення репресій проти незалежних ЗМІ та їх читачів в Росії у 2024 році.
- Основна мета заходів Кремля - запобігання публікацій, що критикують уряд та офіційну позицію.
- Український конфлікт є однією з ключових тем, які піддаються цензурі в російських медіа.
- Більшість незалежних медіа в Росії змушені припинити свою роботу або працювати за кордоном.
- Поширення репресій в медійній сфері є частиною стратегії обмеження свободи слова кремлівського режиму.
У Росії посилили тиск на незалежні медіа через страх нестабільності режиму
Як зазначає британська розвідка, за даними російської медіа-організації "Медіазона", значна частина штрафів стосується журналістів проєкту Meduza (що базується в Латвії), а також "Радио Свобода" і телеканалу "Дождь".
Під санкції потрапляють автори, редактори та коментатори, які беруть участь у створенні контенту, що суперечить офіційній російській позиції.
Британська розвідка наголошує, що ці заходи спрямовані на:
Залякування незалежних медіа.
Утримання від публікацій, які критикують російський уряд або офіційну версію подій, зокрема щодо російсько-українського конфлікту.
Стримування російських громадян від взаємодії з незалежними ЗМІ.
Як надалі працюватимуть ЗМІ у РФ
Розвідка зазначає, що більшість незалежних медіа в Росії були змушені припинити свою роботу або перенести діяльність за кордон. Водночас уряд РФ запроваджує все жорсткіші обмеження на доступ до закордонних джерел інформації.
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