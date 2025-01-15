Кремль посилив репресії проти "небажаних" ЗМІ та їх читачів — розвідка Британії
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Кремль посилив репресії проти "небажаних" ЗМІ та їх читачів — розвідка Британії

Міноборони Британії
Кремль посилив репресії проти "небажаних" ЗМІ та їх читачів — розвідка Британії

У 2024 році російські суди активізували застосування штрафів до журналістів і читачів, які взаємодіють із медіа, оголошеними російською владою "небажаними". Такі дії спрямовані на залякування та стримування незалежної журналістики.

Головні тези:

  • Посилення репресій проти незалежних ЗМІ та їх читачів в Росії у 2024 році.
  • Основна мета заходів Кремля - запобігання публікацій, що критикують уряд та офіційну позицію.
  • Український конфлікт є однією з ключових тем, які піддаються цензурі в російських медіа.
  • Більшість незалежних медіа в Росії змушені припинити свою роботу або працювати за кордоном.
  • Поширення репресій в медійній сфері є частиною стратегії обмеження свободи слова кремлівського режиму.

У Росії посилили тиск на незалежні медіа через страх нестабільності режиму

Як зазначає британська розвідка, за даними російської медіа-організації "Медіазона", значна частина штрафів стосується журналістів проєкту Meduza (що базується в Латвії), а також "Радио Свобода" і телеканалу "Дождь".

Під санкції потрапляють автори, редактори та коментатори, які беруть участь у створенні контенту, що суперечить офіційній російській позиції.

Британська розвідка наголошує, що ці заходи спрямовані на:

  • Залякування незалежних медіа.

  • Утримання від публікацій, які критикують російський уряд або офіційну версію подій, зокрема щодо російсько-українського конфлікту.

  • Стримування російських громадян від взаємодії з незалежними ЗМІ.

Ця діяльність є частиною систематичних зусиль російського уряду з обмеження свободи слова та контролю медіа з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як надалі працюватимуть ЗМІ у РФ

Розвідка зазначає, що більшість незалежних медіа в Росії були змушені припинити свою роботу або перенести діяльність за кордон. Водночас уряд РФ запроваджує все жорсткіші обмеження на доступ до закордонних джерел інформації.

Російська влада, ймовірно, продовжуватиме посилювати тиск на незалежні медіа протягом усього конфлікту. Це відображає зростаючу чутливість режиму до потенційного впливу війни на внутрішню стабільність.

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