В 2024 году российские суды активизировали применение штрафов к журналистам и читателям, которые взаимодействуют с медиа, объявленными российскими властями "нежелательными". Такие действия направлены на устрашение и сдерживание независимой журналистики.

В России усилили давление на независимые медиа из-за страха нестабильности режима

Как отмечает британская разведка, по данным российской медиаорганизации "Медиазона", значительная часть штрафов касается журналистов проекта Meduza (базирующегося в Латвии), а также "Радио Свобода" и телеканала "Дождь".

Под санкции подпадают авторы, редакторы и комментаторы, участвующие в создании контента, что противоречит официальной российской позиции.

Британская разведка отмечает, что эти меры направлены на:

Устрашение независимых медиа.

Воздержание от публикаций, критикующих российское правительство или официальную версию событий, в частности, относительно российско-украинского конфликта.

Сдерживание русских людей от взаимодействия с независящими СМИ.

Эта деятельность является частью систематических усилий российского правительства по ограничению свободы слова и контроля медиа с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Поделиться

Как дальше будут работать СМИ в РФ

Разведка отмечает, что большинство независимых медиа в России было вынуждено прекратить свою работу или перенести деятельность за границу. В то же время правительство РФ вводит все более жесткие ограничения на доступ к зарубежным источникам информации.