Кремль усилил репрессии против "нежелательных" СМИ и их читателей — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль усилил репрессии против "нежелательных" СМИ и их читателей — разведка Британии

Минобороны Британии
Кремль усилил репрессии против "нежелательных" СМИ и их читателей — разведка Британии
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В 2024 году российские суды активизировали применение штрафов к журналистам и читателям, которые взаимодействуют с медиа, объявленными российскими властями "нежелательными". Такие действия направлены на устрашение и сдерживание независимой журналистики.

Главные тезисы

  • Ужесточение репрессий против независимых СМИ и их читателей в России в 2024 году.
  • Основная цель мер Кремля – предотвращение публикаций, критикующих правительство и официальную позицию.
  • Украинский конфликт является одной из ключевых тем, поддающихся цензуре в российских медиа.
  • Большинство независимых медиа в России вынуждены прекратить свою работу или работать за границей.
  • Распространение репрессий в медиасфере является частью стратегии ограничения свободы слова кремлевского режима.

В России усилили давление на независимые медиа из-за страха нестабильности режима

Как отмечает британская разведка, по данным российской медиаорганизации "Медиазона", значительная часть штрафов касается журналистов проекта Meduza (базирующегося в Латвии), а также "Радио Свобода" и телеканала "Дождь".

Под санкции подпадают авторы, редакторы и комментаторы, участвующие в создании контента, что противоречит официальной российской позиции.

Британская разведка отмечает, что эти меры направлены на:

  • Устрашение независимых медиа.

  • Воздержание от публикаций, критикующих российское правительство или официальную версию событий, в частности, относительно российско-украинского конфликта.

  • Сдерживание русских людей от взаимодействия с независящими СМИ.

Эта деятельность является частью систематических усилий российского правительства по ограничению свободы слова и контроля медиа с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Как дальше будут работать СМИ в РФ

Разведка отмечает, что большинство независимых медиа в России было вынуждено прекратить свою работу или перенести деятельность за границу. В то же время правительство РФ вводит все более жесткие ограничения на доступ к зарубежным источникам информации.

Российские власти, вероятно, будут продолжать усиливать давление на независимые медиа на протяжении всего конфликта. Это отражает растущую чувствительность режима к потенциальному влиянию войны на внутреннюю стабильность.

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