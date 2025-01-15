В 2024 году российские суды активизировали применение штрафов к журналистам и читателям, которые взаимодействуют с медиа, объявленными российскими властями "нежелательными". Такие действия направлены на устрашение и сдерживание независимой журналистики.
Главные тезисы
- Ужесточение репрессий против независимых СМИ и их читателей в России в 2024 году.
- Основная цель мер Кремля – предотвращение публикаций, критикующих правительство и официальную позицию.
- Украинский конфликт является одной из ключевых тем, поддающихся цензуре в российских медиа.
- Большинство независимых медиа в России вынуждены прекратить свою работу или работать за границей.
- Распространение репрессий в медиасфере является частью стратегии ограничения свободы слова кремлевского режима.
В России усилили давление на независимые медиа из-за страха нестабильности режима
Как отмечает британская разведка, по данным российской медиаорганизации "Медиазона", значительная часть штрафов касается журналистов проекта Meduza (базирующегося в Латвии), а также "Радио Свобода" и телеканала "Дождь".
Под санкции подпадают авторы, редакторы и комментаторы, участвующие в создании контента, что противоречит официальной российской позиции.
Британская разведка отмечает, что эти меры направлены на:
Устрашение независимых медиа.
Воздержание от публикаций, критикующих российское правительство или официальную версию событий, в частности, относительно российско-украинского конфликта.
Сдерживание русских людей от взаимодействия с независящими СМИ.
Как дальше будут работать СМИ в РФ
Разведка отмечает, что большинство независимых медиа в России было вынуждено прекратить свою работу или перенести деятельность за границу. В то же время правительство РФ вводит все более жесткие ограничения на доступ к зарубежным источникам информации.
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