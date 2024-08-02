Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав звільненого у рамках великого обміну полоненими російського найманого вбивцю Вадима Красікова агентом ФСБ.
Головні тези:
- Кремль визнав, що Вадим Красіков був агентом ФСБ.
- Стратегія Путіна з арешту іноземних громадян для обміну дозволяє звільняти вбивць, шпигунів та хакерів.
- Красікова засудили в Німеччині за вбивство грузина чеченського походження в Берліні.
- Росія виграє угоди про обмін, звільняючи засуджених за серйозні злочини, в обмін на безпідставно заарештованих іноземних громадян.
- Путін підтримує та захищає своїх оперативників, спійманих за кордоном, поділяючи з ними кодекс вірності.
Що у Кремлі кажуть про роботу Красікова у ФСБ
Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.
Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.
Що на Заході кажуть про обмін та повернення Красікова до Росії
Журналісти видання The Washington Post зазначають, що стратегія кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо арешту іноземних громадян за безпідставними звинуваченнями та утримування їх у якості заручників дозволила звільнити вбивць, шпигунів та хакерів.
Зокрема, Путін у рамках великого обміну із Західними країнами домігся звільнення одного з наближених до себе найманих вбивць Вадима Красікова.
За інформацією розслідувачів Bellingcat, Красіков працював у спецгрупі ФСБ "Вимпел".
У 2019 році у берлінському парку серед білого дня він зістрибнув з велосипеда, дістав пістолет Glock 26 з глушником і застрелив уродженця Грузії Зелімхана Хангошвілі - колишнього бойовика сепаратистської чеченської війни.
Красіков втік, але його спіймали після того, як той кинув пістолет і перуку в річку Шпрее.
Красіков був особливо важливий для Путіна, який неодноразово публічно захищав його, зображуючи жертву Хангошвілі терористом, який скоїв звірства.
Путін поділяє кодекс вірності російським шпигунам та іншим оперативникам, спійманим за кордоном, оскільки сам є колишнім працівником КДБ.
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