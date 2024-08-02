Що у Кремлі кажуть про роботу Красікова у ФСБ

Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного, - заявив речник кремлівського диктатора. Поширити

Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.

Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.

Що на Заході кажуть про обмін та повернення Красікова до Росії

Журналісти видання The Washington Post зазначають, що стратегія кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо арешту іноземних громадян за безпідставними звинуваченнями та утримування їх у якості заручників дозволила звільнити вбивць, шпигунів та хакерів.

Зокрема, Путін у рамках великого обміну із Західними країнами домігся звільнення одного з наближених до себе найманих вбивць Вадима Красікова.

Великий обмін полоненими в четвер підкреслив важкий дисбаланс, який став типовим для таких угод, коли Росія виграє звільнення осіб, засуджених за серйозні злочини, тоді як Захід зосереджений на своїх власних громадянах, ув’язнених за тривіальними або безпідставними звинуваченнями, або навіть на громадянах Росії, які є жертвами політичних переслідувань з боку уряду Путіна, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За інформацією розслідувачів Bellingcat, Красіков працював у спецгрупі ФСБ "Вимпел".

У 2019 році у берлінському парку серед білого дня він зістрибнув з велосипеда, дістав пістолет Glock 26 з глушником і застрелив уродженця Грузії Зелімхана Хангошвілі - колишнього бойовика сепаратистської чеченської війни.

Красіков втік, але його спіймали після того, як той кинув пістолет і перуку в річку Шпрее.

Красіков був особливо важливий для Путіна, який неодноразово публічно захищав його, зображуючи жертву Хангошвілі терористом, який скоїв звірства.

Путін поділяє кодекс вірності російським шпигунам та іншим оперативникам, спійманим за кордоном, оскільки сам є колишнім працівником КДБ.