Кремль признал службу киллера Вадима Красикова в ФСБ
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль признал службу киллера Вадима Красикова в ФСБ

Дмитрий Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал освобожденного в рамках большого обмена пленными российского наемного убийцу Вадима Красикова агентом ФСБ.

Главные тезисы

  • Кремль признал, что российский наемный убийца Вадим Красиков был агентом ФСБ.
  • Стратегия Путина по аресту иностранных граждан для обмена позволяет освобождать убийц, шпионов и хакеров.
  • При возвращении Красикова в Москву Путин встретил его рукопожатием, поддерживая и защищая оперативников, пойманных за границей.
  • Журналисты отмечают, что обмен пленными подчеркнул дисбаланс между Россией и Западом в таких соглашениях.
  • Расследователи выяснили, что Красиков работал в спецгруппе ФСБ “Вымпел” и был ключевой фигурой для Путина, защищая его даже после убийства.

Что в Кремле говорят о работе Красикова в ФСБ

Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в Альфе, то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга поздравляли вчера, когда увидели друг друга, – заявил спикер кремлевского диктатора.

В конце 2021 года Красикова приговорили в Германии к пожизненному заключению за то, что он в августе 2019 года застрелил грузина чеченского происхождения в Берлине. Суд признал доказанным, что Красиков совершил убийство по поручению российских государственных органов.

Когда Красиков прибыл после увольнения в Москву, глава Кремля Путин встретил его в аэропорту рукопожатием.

Что на Западе говорят об обмене и возвращении Красикова в Россию

Журналисты издания The Washington Post отмечают , что стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина по аресту иностранных граждан по безосновательным обвинениям и содержанию их в качестве заложников позволила освободить убийц, шпионов и хакеров.

В частности, Путин в рамках большого обмена с Западными странами добился увольнения одного из приближенных к себе наемных убийц Вадима Красикова.

Большой обмен пленными в четверг подчеркнул тяжелый дисбаланс, который стал типичным для таких соглашений, когда Россия выигрывает увольнение лиц, осужденных за серьезные преступления, тогда как Запад сосредоточен на своих собственных гражданах, заключенных по тривиальным или безосновательным обвинениям, или даже на гражданах России , которые являются жертвами политических преследований правительства Путина, - говорится в материале издания.

По информации расследователей Bellingcat, Красиков работал в спецгруппе ФСБ "Вымпел".

В 2019 году в берлинском парке среди бела дня он спрыгнул с велосипеда, достал пистолет Glock 26 с глушителем и застрелил уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили – бывшего боевика сепаратистской чеченской войны.

Красиков скрылся, но его поймали после того, как тот бросил пистолет и парик в реку Шпрее.

Красиков был особенно важен для Путина, неоднократно публично защищавшего его, изображая жертву Хангошвили террористом, совершившим зверства.

Путин разделяет кодекс верности российским шпионам и другим оперативникам, пойманным за границей, поскольку сам бывший работник КГБ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден попросил передать Путину только одно слово после обмена заключенными
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это сигнал от Путина. Политолог объяснил участие РФ в большом обмене заключенными
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?