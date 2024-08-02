Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал освобожденного в рамках большого обмена пленными российского наемного убийцу Вадима Красикова агентом ФСБ.
Главные тезисы
- Кремль признал, что российский наемный убийца Вадим Красиков был агентом ФСБ.
- Стратегия Путина по аресту иностранных граждан для обмена позволяет освобождать убийц, шпионов и хакеров.
- При возвращении Красикова в Москву Путин встретил его рукопожатием, поддерживая и защищая оперативников, пойманных за границей.
- Журналисты отмечают, что обмен пленными подчеркнул дисбаланс между Россией и Западом в таких соглашениях.
- Расследователи выяснили, что Красиков работал в спецгруппе ФСБ “Вымпел” и был ключевой фигурой для Путина, защищая его даже после убийства.
Что в Кремле говорят о работе Красикова в ФСБ
В конце 2021 года Красикова приговорили в Германии к пожизненному заключению за то, что он в августе 2019 года застрелил грузина чеченского происхождения в Берлине. Суд признал доказанным, что Красиков совершил убийство по поручению российских государственных органов.
Когда Красиков прибыл после увольнения в Москву, глава Кремля Путин встретил его в аэропорту рукопожатием.
Что на Западе говорят об обмене и возвращении Красикова в Россию
Журналисты издания The Washington Post отмечают , что стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина по аресту иностранных граждан по безосновательным обвинениям и содержанию их в качестве заложников позволила освободить убийц, шпионов и хакеров.
В частности, Путин в рамках большого обмена с Западными странами добился увольнения одного из приближенных к себе наемных убийц Вадима Красикова.
По информации расследователей Bellingcat, Красиков работал в спецгруппе ФСБ "Вымпел".
В 2019 году в берлинском парке среди бела дня он спрыгнул с велосипеда, достал пистолет Glock 26 с глушителем и застрелил уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили – бывшего боевика сепаратистской чеченской войны.
Красиков скрылся, но его поймали после того, как тот бросил пистолет и парик в реку Шпрее.
Красиков был особенно важен для Путина, неоднократно публично защищавшего его, изображая жертву Хангошвили террористом, совершившим зверства.
Путин разделяет кодекс верности российским шпионам и другим оперативникам, пойманным за границей, поскольку сам бывший работник КГБ.
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