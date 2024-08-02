Что в Кремле говорят о работе Красикова в ФСБ

Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в Альфе, то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга поздравляли вчера, когда увидели друг друга, – заявил спикер кремлевского диктатора. Поделиться

В конце 2021 года Красикова приговорили в Германии к пожизненному заключению за то, что он в августе 2019 года застрелил грузина чеченского происхождения в Берлине. Суд признал доказанным, что Красиков совершил убийство по поручению российских государственных органов.

Когда Красиков прибыл после увольнения в Москву, глава Кремля Путин встретил его в аэропорту рукопожатием.

Что на Западе говорят об обмене и возвращении Красикова в Россию

Журналисты издания The Washington Post отмечают , что стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина по аресту иностранных граждан по безосновательным обвинениям и содержанию их в качестве заложников позволила освободить убийц, шпионов и хакеров.

В частности, Путин в рамках большого обмена с Западными странами добился увольнения одного из приближенных к себе наемных убийц Вадима Красикова.

Большой обмен пленными в четверг подчеркнул тяжелый дисбаланс, который стал типичным для таких соглашений, когда Россия выигрывает увольнение лиц, осужденных за серьезные преступления, тогда как Запад сосредоточен на своих собственных гражданах, заключенных по тривиальным или безосновательным обвинениям, или даже на гражданах России , которые являются жертвами политических преследований правительства Путина, - говорится в материале издания. Поделиться

По информации расследователей Bellingcat, Красиков работал в спецгруппе ФСБ "Вымпел".

В 2019 году в берлинском парке среди бела дня он спрыгнул с велосипеда, достал пистолет Glock 26 с глушителем и застрелил уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили – бывшего боевика сепаратистской чеченской войны.

Красиков скрылся, но его поймали после того, как тот бросил пистолет и парик в реку Шпрее.

Красиков был особенно важен для Путина, неоднократно публично защищавшего его, изображая жертву Хангошвили террористом, совершившим зверства.

Путин разделяет кодекс верности российским шпионам и другим оперативникам, пойманным за границей, поскольку сам бывший работник КГБ.