Ситуація в російському Оренбурзі продовжує стрімко погіршуватися через масштабне затоплення. Команда диктатора Володимира Путіна визнала, що нічого не може з цим вдіяти.

Затоплення Оренбурга. Що кажуть у Кремлі

10 квітня компанія Maxar оприлюднила у мережі супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області РФ.

Фото: MAXAR

На них можна побачити кілька населених пунктів Оренбурзької області РФ, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ.

Як заявляє місцева влада, повінь триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал.

Знімки були зроблені в період з 3 по 9 квітня 2024 року.

Фото: MAXAR

З коментарем з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, прогнози щодо повеней невтішні і рівень води буде продовжувати зростати.

Спікер диктатора Путіна де-факто визнав, що влада Росії нічого не може з цим зробити й хоч якимось чином допомогти місцевому населенню.

Вода приходить у нові регіони, а ситуація стрімко погіршується.

Попри це, як заявив Пєсков, нелегітимний президент РФ Путін не буде відвідувати постраждалі регіони, щоб підтримати цивільне населення.

Як стверджує речник Кремля, диктатор регулярно "отримує інформацію, координує роботу всіх гілок влади".

До слова, в Оренбург уже приїхав глава МНС РФ, однак місцеві мешканці скаржаться, що цей візит не для них нічого не значить.

Що відомо про масштабні затоплення в Росії

Усе почалася ще 5 квітня в Орську, де до затоплення мешкали близько 189 тисяч людей. Саме там кілька днів тому прорвало дамбу.

Жителів найбільш постраждалих районів евакуювали.

Потім відбувся ще один прорив. Вода дісталася і обласного центру Оренбурга, де теж затопило кілька районів.