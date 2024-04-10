Ситуация в российском Оренбурге продолжает стремительно ухудшаться из-за масштабного затопления. Команда диктатора Владимира Путина признала, что ничего не может с этим сделать.

Затопление в Оренбурге. Что говорят в Кремле

10 апреля компания Maxar обнародовала в сети спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области.

Фото: MAXAR

На них можно увидеть несколько населенных пунктов Оренбургской области РФ, в том числе областной центр, который оказался под водой в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск.

Как заявляют местные власти, наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал.

Снимки были сделаны в период с 3 по 9 апреля 2024 года.

Фото: MAXAR

С комментарием по этому поводу уже выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, прогнозы касательно наводнения — неутешительные. Более того, уровень воды будет продолжать расти.

Спикер диктатора Путина де-факто признал, что власти России ничего не могут с этим поделать и хоть каким-то образом помочь местному населению.

Вода приходит в новые регионы, а ситуация стремительно ухудшается.

Тем не менее, как заявил Песков, нелегитимный президент РФ Путин не будет посещать пострадавшие регионы, чтобы поддержать гражданское население.

Как утверждает спикер Кремля, диктатор регулярно "получает информацию, координирует работу всех ветвей власти".

К слову, в Оренбург уже приехал глава МЧС РФ, однако местные жители жалуются, что этот визит не для них ничего не значит.

Что известно о масштабных затоплениях в России

Все началось еще 5 апреля в Орске, где до затопления проживало около 189 тысяч человек. Там несколько дней назад прорвало дамбу.

Жителей наиболее пострадавших районов эвакуировали.

Затем начался еще один прорыв. Вода добралась и до областного центра Оренбурга, где тоже затопило несколько районов.