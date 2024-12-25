Кремль замінив понад 35% населення окупованого Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль замінив понад 35% населення окупованого Криму

Крим
Джерело:  Тиждень.ua

Протягом 10 років окупації українського Криму Росія встигла замінити понад 35% жителів півострова. З такою заявою виступила виконувачка обов’язків Постійного представника президента України в Автономній республіці АР Крим Ольга Куришко.

Головні тези:

  • Масове переселення громадян РФ на український півострів призвело до значної зміни етнічної структури населення Криму.
  • Кримський міст досі не знищено, оскільки він відіграє важливу роль у знищенні російських військових об'єктів на півострові.

У Криму стрімко скорочується кількість корінного населення

Ольга Куришко звертає увагу на результати соцдослідження КМІС щодо когнітивної деокупації Криму, яке проводилося на замовлення Представництва.

Так, вдалося з'ясувати, що етнічна структура населення півострова суттєво змінилася за цей час.

Насамперед йдеться про те, що російські загарбники проводять масштабне переселення громадян РФ на український півострів.

Останні 3 роки вони реалізували примусове переміщення мешканців нещодавно окупованих територій України.

Як зазначає Ольга Куришко, кількість новоприбулих оцінюється приблизно в мільйон.

І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені покинути домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризацію, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона осіб це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% жителів.

Ольга Куришко

Ольга Куришко

 виконувачка обов’язків Постійного представника президента України в Автономній республіці АР

Чому Кримський міст досі не вдалося знищити

Нещодавно спікер Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чому Кримський міст досі не знищено

Він звернув увагу на те, що ця споруда допомагає знищувати російські склади зі зброєю та російську ППО, які знаходяться на півострові.

На початку цього місяця морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

На переконання військового експерта Михайла Жирохова, в Україні можуть готувати "сюрпризи" для ураження незаконного Керченського мосту, який сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським Краєм РФ.

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