Кремль замінив понад 35% населення окупованого Криму

І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені покинути домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризацію, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона осіб це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% жителів.