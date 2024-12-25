Кремль заменил более 35% населения оккупированного Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль заменил более 35% населения оккупированного Крыма

Крым
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Источник:  Тиждень.ua

В течение 10 лет оккупации украинского Крыма Россия успела заменить более 35% жителей полуострова.

Главные тезисы

  • Массовое переселение граждан РФ на украинский остров привело к значительному изменению этнической структуры населения Крыма.
  • Крымский мост до сих пор не уничтожен, поскольку играет важную роль в уничтожении российских военных объектов на полуострове.

В Крыму стремительно сокращается количество коренного населения

Ольга Куришко обращает внимание на результаты социсследования КМИС по когнитивной деоккупации Крыма, которое проводилось по заказу Представительства.

Так, удалось выяснить, что этническая структура населения полуострова существенно изменилась за это время.

Прежде всего, речь идет о том, что российские захватчики проводят масштабное переселение граждан РФ на украинский полуостров.

Последние три года они реализовали принудительное перемещение жителей недавно оккупированных территорий Украины.

Как отмечает Ольга Куришко, количество прибывших оценивается примерно в миллион.

И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней. Для региона с населением около 2,5 миллионов человек это означает, что за десятилетие оккупации заместили, по самым скромным подсчетам, более 35% жителей.

Ольга Куришко

Ольга Куришко

Исполняющая обязанности Постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР

Почему Крымский мост до сих пор не удалось уничтожить

Недавно спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

Он обратил внимание на то, что это сооружение помогает уничтожать находящиеся на полуострове российские склады с оружием и российскую ПВО.

В начале этого месяца морские беспилотники ВМС ВСУ нанесли удары по российским целям, которые находились у побережья временно оккупированного Крыма.

По убеждению военного эксперта Михаила Жирохова, в Украине могут готовить "сюрпризы" для уничтожения незаконного Керченского моста, соединяющего временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.

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