Влада РФ і пропагандистські ЗМІ готують громадськість країни-агресорки до довготривалої війни в Україні ще на 10 років.

Російські пропагандисти поширюють наратив про “знищення України до 2034 року“

Російські державні ЗМІ поширюють заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він прогнозує, що «українська держава припинить існувати до 2034 року». Таким чином, пропаганда готує росіян до тривалої війни в Україні.

Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети знищити українську державність протягом десятиліття.

Медведєв, зокрема, заявив, що не дарма генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускав можливість вступу України до Альянсу протягом наступних десяти років. Політик зробив висновок, що Україна «ніколи не приєднається до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому цілком можливо, що горезвісної «країни 404» також не існуватиме».

Аналітики зазначили, що хоча Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, цей підтекст був чітко присутній у його заявах.

РосЗМІ масово почали публікувати заголовки на кшталт «Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році» та «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року».

Роспропаганда суперечить заявам кремлівських чиновників про “мирні переговори з Україною“

Пряме припущення про те, що РФ зможе знищити Україну до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія виграє війну і знищить українську державність протягом наступного десятиліття.

Це формує інформаційні умови та суспільні очікування щодо тривалої війни, яка завершиться бажаною для РФ «перемогою».

Аналітики також підкреслюють, що цей наратив прямо суперечить заявам деяких кремлівських чиновників про готовність до «мирних переговорів» з Україною. Єдиною метою війни для кремля залишається повне знищення української держави та народу.