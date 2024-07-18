Кремлевская пропаганда готовит россиян к десятилетней войне с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Кремлевская пропаганда готовит россиян к десятилетней войне с Украиной

Кремль
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Источник:  ISW

Власти РФ и пропагандистские СМИ готовят общественность страны-агрессорки к длительной войне в Украине еще на 10 лет.

Главные тезисы

  • Кремлевская пропаганда искусственно формирует у россиян представление о продолжительной войне с Украиной до 2034 года.
  • Прогнозы кремлевских чиновников, включая Дмитрия Медведева, подталкивают к сомнениям в возможности мирных переговоров с Украиной.
  • Российские пропагандисты работают над убеждением общественности в возможности уничтожить украинскую государственность в течение следующего десятилетия.
  • Российские государственные СМИ распространяют пропагандистский нарратив о возможном исчезновении Украины к 2034 году, при этом противоречат заявлениям о готовности к мирным переговорам.

Российские пропагандисты распространяют нарратив об "уничтожении Украины до 2034 года"

Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.

Российскую общественность ежедневно убеждают в том, что РФ сможет добиться своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.

Медведев, в частности, заявил, что не зря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагал возможность вступления Украины в Альянс в течение следующих десяти лет. Политик заключил, что Украина «никогда не присоединится к НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому вполне возможно, что пресловутой «страны 404» тоже не будет».

Аналитики отметили, что, хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, этот подтекст присутствовал в его заявлениях.

РосСМИ массово начали публиковать заголовки типа «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году» и «Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года».

Роспропаганда противоречит заявлениям кремлевских чиновников о "мирных переговорах с Украиной"

Прямое предположение о том, что РФ сможет уничтожить Украину до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия выиграет войну и уничтожит украинскую государственность в течение следующего десятилетия.

Это формирует информационные условия и общественные ожидания по поводу длительной войны, которая завершится желанной для РФ «победой».

Аналитики также подчеркивают, что этот нарратив прямо противоречит заявлениям некоторых кремлевских чиновников о готовности к «мирным переговорам» с Украиной. Единственной целью войны для кремля остается полное уничтожение украинского государства и народа.

Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с РФ на ее условиях, если эти условия предусматривают уничтожение Украины и ее народа в течение следующих десяти лет , — подытожили аналитики.

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