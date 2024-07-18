Кремлевская пропаганда готовит россиян к десятилетней войне с Украиной

Власти РФ и пропагандистские СМИ готовят общественность страны-агрессорки к длительной войне в Украине еще на 10 лет.
Главные тезисы
- Кремлевская пропаганда искусственно формирует у россиян представление о продолжительной войне с Украиной до 2034 года.
- Прогнозы кремлевских чиновников, включая Дмитрия Медведева, подталкивают к сомнениям в возможности мирных переговоров с Украиной.
- Российские пропагандисты работают над убеждением общественности в возможности уничтожить украинскую государственность в течение следующего десятилетия.
- Российские государственные СМИ распространяют пропагандистский нарратив о возможном исчезновении Украины к 2034 году, при этом противоречат заявлениям о готовности к мирным переговорам.
Российские пропагандисты распространяют нарратив об "уничтожении Украины до 2034 года"
Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.
Российскую общественность ежедневно убеждают в том, что РФ сможет добиться своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.
Медведев, в частности, заявил, что не зря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагал возможность вступления Украины в Альянс в течение следующих десяти лет. Политик заключил, что Украина «никогда не присоединится к НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому вполне возможно, что пресловутой «страны 404» тоже не будет».
Аналитики отметили, что, хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, этот подтекст присутствовал в его заявлениях.
РосСМИ массово начали публиковать заголовки типа «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году» и «Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года».
Роспропаганда противоречит заявлениям кремлевских чиновников о "мирных переговорах с Украиной"
Прямое предположение о том, что РФ сможет уничтожить Украину до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия выиграет войну и уничтожит украинскую государственность в течение следующего десятилетия.
Это формирует информационные условия и общественные ожидания по поводу длительной войны, которая завершится желанной для РФ «победой».
Аналитики также подчеркивают, что этот нарратив прямо противоречит заявлениям некоторых кремлевских чиновников о готовности к «мирным переговорам» с Украиной. Единственной целью войны для кремля остается полное уничтожение украинского государства и народа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-