Власти РФ и пропагандистские СМИ готовят общественность страны-агрессорки к длительной войне в Украине еще на 10 лет.

Российские пропагандисты распространяют нарратив об "уничтожении Украины до 2034 года"

Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.

Российскую общественность ежедневно убеждают в том, что РФ сможет добиться своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.

Медведев, в частности, заявил, что не зря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагал возможность вступления Украины в Альянс в течение следующих десяти лет. Политик заключил, что Украина «никогда не присоединится к НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому вполне возможно, что пресловутой «страны 404» тоже не будет».

Аналитики отметили, что, хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, этот подтекст присутствовал в его заявлениях.

РосСМИ массово начали публиковать заголовки типа «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году» и «Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года».

Роспропаганда противоречит заявлениям кремлевских чиновников о "мирных переговорах с Украиной"

Прямое предположение о том, что РФ сможет уничтожить Украину до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия выиграет войну и уничтожит украинскую государственность в течение следующего десятилетия.

Это формирует информационные условия и общественные ожидания по поводу длительной войны, которая завершится желанной для РФ «победой».

Аналитики также подчеркивают, что этот нарратив прямо противоречит заявлениям некоторых кремлевских чиновников о готовности к «мирным переговорам» с Украиной. Единственной целью войны для кремля остается полное уничтожение украинского государства и народа.