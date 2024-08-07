Крим набагато легше відвоювати з військового погляду, ніж Донбас — Буданов

На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, відвоювати Крим буде простіше, ніж Донбас, через дві ключові точки входу.

Чому Крим легше деокупувати, ніж Донбас

Як зазначив очільник ГУР МО Кирило Буданов відвоювати Крим буде простіше, ніж Донбас, через дві ключові точки входу — Кримський міст і Перекопський перешийок.

З військового погляду відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 км фронту та глибина понад 200 км. У Крим є дві точки входу — з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання — це наші фронтові операції: з російської сторони — шляхом руйнації комунікацій, з нашої — шляхом тиску. І тоді все — Крим ізольований. Кирило Буданов Очільник ГУР МО

Кирило Буданов також зазначив, що в росіян існує улюблений міф про "неприступність Криму".

Проте історія показує, що Крим був завойований у багатьох конфліктах. Держави, які прагнули оволодіти півостровом, зазвичай досягали своєї мети. Поширити

Головною проблемою на думку Буданова завжди було нездатність утримати Перекопський перешийок, що призводило до швидкого розпаду оборони.

Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо, — додав Буданов. Поширити

Україна не має іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане

Керівник спецслужби Кирило Буданов нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України.

У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно, — зазначив Кирило Буданов. Поширити

За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні, ― сказав начальник ГУР МО України. Поширити

Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.

Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати, сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.