Крим набагато легше відвоювати з військового погляду, ніж Донбас — Буданов

На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, відвоювати Крим буде простіше, ніж Донбас, через дві ключові точки входу.
Головні тези:
- Крим може бути легше деокупований, ніж Донбас, через існування двох ключових точок входу - Кримського мосту та Перекопського перешийку.
- Історія показує, що Крим був завойований у багатьох конфліктах, але проблема полягала у нездатності утримати Перекопський перешийок.
- Україна має єдиний варіант - повернути всі окуповані території, проводячи фронтові операції та застосовуючи військові технології.
- Важливу роль у відвоюванні Криму можуть відіграти США, надаючи ракети ATACMS для відрізання півострова від російського постачання.
Чому Крим легше деокупувати, ніж Донбас
Як зазначив очільник ГУР МО Кирило Буданов відвоювати Крим буде простіше, ніж Донбас, через дві ключові точки входу — Кримський міст і Перекопський перешийок.
Кирило Буданов також зазначив, що в росіян існує улюблений міф про "неприступність Криму".
Головною проблемою на думку Буданова завжди було нездатність утримати Перекопський перешийок, що призводило до швидкого розпаду оборони.
Україна не має іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане
Керівник спецслужби Кирило Буданов нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України.
За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.
Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.
Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати, сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.
Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.
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