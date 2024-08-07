Крым гораздо легче отвоевать с военной точки зрения, чем Донбасс — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Крым гораздо легче отвоевать с военной точки зрения, чем Донбасс — Буданов

Крым гораздо легче отвоевать с военной точки зрения, чем Донбасс — Буданов
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Источник:  Forbes Украина

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс через две ключевые точки входа.

Главные тезисы

  • Отвоевать Крым проще, чем Донбасс, благодаря наличию двух ключевых точек входа: Крымского моста и Перекопского перешейка.
  • Украине необходимо вернуть оккупированные территории, иначе война будет продолжаться бесконечно, по мнению Буданова.
  • Применение военных технологий, включая беспилотные системы и радиоэлектронную борьбу, будет ключевым фактором в борьбе против агрессии и деоккупации.
  • Крымский полуостров, захваченный Россией, необходимо отрезать от российских поставок, что может осуществиться, в том числе, с помощью предоставленных США ракет ATACMS.

Почему Крым легче деоккупировать, чем Донбасс

Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, через две ключевые точки входа — Крымский мост и Перекопский перешеек.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа — с российской и с нашей стороны: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания — это наши фронтовые операции: с российской стороны — путем разрушения коммуникаций, с нашей — путем давления. И тогда все Крым изолирован.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР МО

Кирилл Буданов также отметил, что у россиян существует любимый миф о "недоступности Крыма".

Однако история показывает, что Крым был завоеван во многих конфликтах. Государства, стремившиеся овладеть полуостровом, обычно достигали своей цели.

Главной проблемой, по мнению Буданова, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, что приводило к быстрому распаду обороны.

Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, мы туда уже заходим, — добавил Буданов.

У Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное

Руководитель спецслужбы Кирилл Буданов напомнил, что нашей главной целью остается полная деоккупация захваченных Россией территорий Украины.

У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно, — отметил Кирилл Буданов.

По его словам, ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора есть применение военных технологий на поле боя. Речь идет в частности о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.

Технологии будут иметь очень важное влияние в этой войне, — сказал начальник ГУР МО Украины.

Также он подчеркнул, что захваченный Россией и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

Мы должны сделать все, чтобы это реализовать, сказал Буданов, добавив, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы есть небольшие, но стабильные территориальные завоевания, Буданов ответил прямо.

Хорошая новость состоит в том, что Армагеддона не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет хоть месяц, легче не станет, — сказал глава ГУР.

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