Крым гораздо легче отвоевать с военной точки зрения, чем Донбасс — Буданов

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс через две ключевые точки входа.

Почему Крым легче деоккупировать, чем Донбасс

Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, через две ключевые точки входа — Крымский мост и Перекопский перешеек.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа — с российской и с нашей стороны: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания — это наши фронтовые операции: с российской стороны — путем разрушения коммуникаций, с нашей — путем давления. И тогда все Крым изолирован. Кирилл Буданов Руководитель ГУР МО

Кирилл Буданов также отметил, что у россиян существует любимый миф о "недоступности Крыма".

Однако история показывает, что Крым был завоеван во многих конфликтах. Государства, стремившиеся овладеть полуостровом, обычно достигали своей цели. Поделиться

Главной проблемой, по мнению Буданова, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, что приводило к быстрому распаду обороны.

Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, мы туда уже заходим, — добавил Буданов. Поделиться

У Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное

Руководитель спецслужбы Кирилл Буданов напомнил, что нашей главной целью остается полная деоккупация захваченных Россией территорий Украины.

У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно, — отметил Кирилл Буданов. Поделиться

По его словам, ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора есть применение военных технологий на поле боя. Речь идет в частности о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.

Технологии будут иметь очень важное влияние в этой войне, — сказал начальник ГУР МО Украины. Поделиться

Также он подчеркнул, что захваченный Россией и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

Мы должны сделать все, чтобы это реализовать, сказал Буданов, добавив, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы есть небольшие, но стабильные территориальные завоевания, Буданов ответил прямо.