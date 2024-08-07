Крым гораздо легче отвоевать с военной точки зрения, чем Донбасс — Буданов

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс через две ключевые точки входа.
Главные тезисы
- Отвоевать Крым проще, чем Донбасс, благодаря наличию двух ключевых точек входа: Крымского моста и Перекопского перешейка.
- Украине необходимо вернуть оккупированные территории, иначе война будет продолжаться бесконечно, по мнению Буданова.
- Применение военных технологий, включая беспилотные системы и радиоэлектронную борьбу, будет ключевым фактором в борьбе против агрессии и деоккупации.
- Крымский полуостров, захваченный Россией, необходимо отрезать от российских поставок, что может осуществиться, в том числе, с помощью предоставленных США ракет ATACMS.
Почему Крым легче деоккупировать, чем Донбасс
Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, через две ключевые точки входа — Крымский мост и Перекопский перешеек.
Кирилл Буданов также отметил, что у россиян существует любимый миф о "недоступности Крыма".
Главной проблемой, по мнению Буданова, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, что приводило к быстрому распаду обороны.
У Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное
Руководитель спецслужбы Кирилл Буданов напомнил, что нашей главной целью остается полная деоккупация захваченных Россией территорий Украины.
По его словам, ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора есть применение военных технологий на поле боя. Речь идет в частности о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.
Также он подчеркнул, что захваченный Россией и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.
Мы должны сделать все, чтобы это реализовать, сказал Буданов, добавив, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.
Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы есть небольшие, но стабильные территориальные завоевания, Буданов ответил прямо.
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