Кулеба відвідає Польщу та Бельгію. Яка мета візиту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 серпня із робочим візитом відвідає Польщу у та Бельгію де проведе низку двосторонніх зустрічей.

З якою метою Кулеба здійснить візит до Польщі та Бельгії

Як повідомили в МЗС, український міністр відвідає Польщу 28 серпня. Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським.

Вони також разом візьмуть участь у форумі "Campus — the Future of Poland" в місті Ольштин.

29 серпня Кулеба відвідає Брюссель, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу.

Як зазначає МЗС, головними темами переговорів буде посилення військової підтримки України з боку ЄС, зміцнення спроможностей ППО. Також міністри обговорять просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення до формули миру та шлях до другого саміту миру.

Що відомо про плани ЄС розглянути відправку військових інструкторів до України

Зазначається, що керівництво України надіслало листа головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю ще 31 травня із закликом до відправки військових інструкторів на територію України.

Журналісти видання припускають, що розгляд цього питання у ЄС може відбутись вже наступного тижня.

Зокрема, як підкреслюється у матеріалі, глави МЗС країн ЄС та Міноборони вперше обговорять це питання в середині наступного тижня.

Питання також планують розглянути під час засідання комітету з політики та безпеки ЄС 27 серпня.