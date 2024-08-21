Вступ України до ЄС. Сікорський дав прогноз щодо термінів

Україна може увійти до Євросоюзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Головні тези:
- Шлях України до вступу до ЄС залежатиме від ситуації на фронті, швидкості проведення реформ та адаптації європейського законодавства.
- Радослав Сікорський вважає, що Україна може відіграти значну роль в економіці ЄС та матиме вагомий вплив у європейських інституціях.
- Захід має потенціал допомогти Україні у протистоянні з Росією і забезпечити можливість вступу до Євросоюзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.
Сікорський спрогнозував терміни вступу України до ЄС
Дипломат відповів, скільки, на його думку, триватиме шлях України до ЄС.
Сікорський констатував, що Україна — велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. На переконання Сікорського, під впливом України зміниться також Європейський Союз.
Як Сікорський бачить можливість Заходу та України спільно перемогти Росію
Сікорський попередив, що якщо західні партнери не зупинять кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні, він може перемогти.
Однак очільник МЗС Польщі висловив впевненість, що Захід має змогу допомогти Україні досягти перемоги.
Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти — ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід.
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