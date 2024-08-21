Вступ України до ЄС. Сікорський дав прогноз щодо термінів

Україна може увійти до Євросоюзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський спрогнозував терміни вступу України до ЄС

Дипломат відповів, скільки, на його думку, триватиме шлях України до ЄС.

Тут багато залежатиме, по-перше, від того, якою буде ситуація на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України, але також і наскільки далеко європейське право має досягати; від того, наскільки швидко проводитимете реформи, бо переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства — велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема, такі складні, як сільське господарство чи транспорт. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський констатував, що Україна — велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. На переконання Сікорського, під впливом України зміниться також Європейський Союз.

Це буде нелегкий процес, зачіпатимуться важливі інтереси як у вас, так і в нас. І узгодження цього всього так, аби всі виграли, легким не буде. Але якщо ми всі зробимо те, що в наших силах, тоді, на мою думку, під кінець цього десятиліття або на початку наступного Україна може увійти до Євросоюзу. Поширити

Як Сікорський бачить можливість Заходу та України спільно перемогти Росію

Сікорський попередив, що якщо західні партнери не зупинять кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні, він може перемогти.

Однак очільник МЗС Польщі висловив впевненість, що Захід має змогу допомогти Україні досягти перемоги.