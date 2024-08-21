Вступление Украины в ЕС. Сикорский дал прогноз по срокам

Украина может войти в Евросоюз к концу этого десятилетия или в начале следующего. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский спрогнозировал сроки вступления Украины в ЕС

Дипломат ответил, сколько, по его мнению, продлится путь Украины в ЕС.

Здесь будет многое зависеть, во-первых, от того, какой будет ситуация на фронте, потому что от этого будут зависеть бюджетные возможности Украины, но также и насколько далеко европейское право должно достигать; от того, насколько быстро будете проводить реформы, потому что переговоры на самом деле означают, что Украина должна перенять практику европейского законодательства, то есть перевести на украинский язык и проголосовать в Раде несколько десятков тысяч страниц европейского законодательства — гигантская работа. 35 разделов для переговоров, в частности, так сложны, как сельское хозяйство или транспорт. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Сикорский констатировал, что Украина — большая страна, поэтому играть значительную роль в экономике ЕС, а также будет иметь много голосов в Европарламенте и Совете Европы. По мнению Сикорского, под влиянием Украины изменится также Европейский Союз.

Это будет нелегкий процесс, будут затрагиваться важные интересы как у вас, так и у нас. И согласование этого всего так, чтобы все выиграли, легко не будет. Но если мы все сделаем то, что в наших силах, тогда, по моему мнению, к концу этого десятилетия или в начале следующего Украина может войти в Евросоюз. Поделиться

Как Сикорский видит возможность Запада и Украины совместно победить Россию

Сикорский предупредил, что, если западные партнеры не остановят кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, он может победить.

Однако глава МИД Польши выразил уверенность, что Запад может помочь Украине достичь победы.