Вступление Украины в ЕС. Сикорский дал прогноз по срокам

Украина может войти в Евросоюз к концу этого десятилетия или в начале следующего. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Главные тезисы
- Путь Украины к вступлению в ЕС зависит от ситуации на фронте, скорости реформ и адаптации европейского законодательства.
- Украина сможет играть значительную роль в экономике ЕС и оказать влияние на европейские институты, считает Радослав Сикорский.
- Радослав Сикорский высказывает уверенность в возможности победы над Россией при совместных усилиях Украины и западных партнеров.
Сикорский спрогнозировал сроки вступления Украины в ЕС
Дипломат ответил, сколько, по его мнению, продлится путь Украины в ЕС.
Сикорский констатировал, что Украина — большая страна, поэтому играть значительную роль в экономике ЕС, а также будет иметь много голосов в Европарламенте и Совете Европы. По мнению Сикорского, под влиянием Украины изменится также Европейский Союз.
Как Сикорский видит возможность Запада и Украины совместно победить Россию
Сикорский предупредил, что, если западные партнеры не остановят кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, он может победить.
Однако глава МИД Польши выразил уверенность, что Запад может помочь Украине достичь победы.
Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить — мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выигрываем, а они проиграют". Мне нравится такой подход.
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