Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Какова цель визита

МИД Украины
Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Какова цель визита
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28-29 августа с рабочим визитом посетит Польшу и Бельгию, где проведет ряд двусторонних встреч.

Главные тезисы

  • Дмитрий Кулеба совершает рабочий визит в Польшу и Бельгию с целью проведения двусторонних переговоров.
  • В Польше министр обсудит вопросы укрепления взаимодействия, а также примет участие в форуме “Campus — the Future of Poland”.
  • В Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС, где обсудят вопросы поддержки Украины, вступления в ЕС и отправки военных инструкторов.
  • В Евросоюзе рассматривается возможность отправки военных инструкторов в Украину, среди сторонников и противников данной инициативы.

С какой целью Кулеба посетит Польшу и Бельгию

Как сообщили в МИДе, украинский министр посетит Польшу 28 августа. Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским.

Они также примут участие в форуме "Campus — the Future of Poland" в городе Ольштын.

29 августа Кулеба посетит Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.

Как отмечает МИД, главными темами переговоров будет усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС, укрепление возможностей ПВО. Также министры обсудят продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение к формуле мира и путь ко второму саммиту мира.

Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину

Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.

Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.

В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.

Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.

В частности, отправку военных инструкторов в Украину поддерживают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция. Однако из-за опасений эскалации против этого выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.

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