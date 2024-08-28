Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Какова цель визита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28-29 августа с рабочим визитом посетит Польшу и Бельгию, где проведет ряд двусторонних встреч.

С какой целью Кулеба посетит Польшу и Бельгию

Как сообщили в МИДе, украинский министр посетит Польшу 28 августа. Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским.

Они также примут участие в форуме "Campus — the Future of Poland" в городе Ольштын.

29 августа Кулеба посетит Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.

Как отмечает МИД, главными темами переговоров будет усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС, укрепление возможностей ПВО. Также министры обсудят продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение к формуле мира и путь ко второму саммиту мира.

Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину

Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.

Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.

В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.

Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.