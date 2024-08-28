Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Какова цель визита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28-29 августа с рабочим визитом посетит Польшу и Бельгию, где проведет ряд двусторонних встреч.
Главные тезисы
- Дмитрий Кулеба совершает рабочий визит в Польшу и Бельгию с целью проведения двусторонних переговоров.
- В Польше министр обсудит вопросы укрепления взаимодействия, а также примет участие в форуме “Campus — the Future of Poland”.
- В Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС, где обсудят вопросы поддержки Украины, вступления в ЕС и отправки военных инструкторов.
- В Евросоюзе рассматривается возможность отправки военных инструкторов в Украину, среди сторонников и противников данной инициативы.
С какой целью Кулеба посетит Польшу и Бельгию
Как сообщили в МИДе, украинский министр посетит Польшу 28 августа. Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским.
Они также примут участие в форуме "Campus — the Future of Poland" в городе Ольштын.
29 августа Кулеба посетит Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.
Как отмечает МИД, главными темами переговоров будет усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС, укрепление возможностей ПВО. Также министры обсудят продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение к формуле мира и путь ко второму саммиту мира.
Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину
Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.
Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.
В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.
Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.
В частности, отправку военных инструкторов в Украину поддерживают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция. Однако из-за опасений эскалации против этого выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.
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