Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, яка зосереджена на російській культурі і мові, зокрема і на окупованих територіях.

Росія впроваджує стратегію знищення української ідентичності на ТОТ

Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики. Ключовий акцент документа зосереджений на російській культурі та мові як "основах національної єдності". Москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95% так званої "загальноросійської ідентичності".

Про це інформує пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, документ окреслює два магістральні вектори. Зокрема русифікацію окупованих територій. Ідеться про офіційне закріплення курсу на витіснення національних ідентичностей з тимчасово окупованих територій України, а також Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Поширити

Кремль не приховує, що його подальша мета — Білорусь. Передбачається посилення пропагандистського впливу, а також розширення ролі російської мови як "універсального засобу міжнаціонального спілкування".

Також Стратегія передбачає посилення антимігрантської політики під виглядом "боротьби з екстремізмом".