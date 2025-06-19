"Культурна зачистка". Росія впроваджує стратегію знищення української ідентичності на ТОТ

Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, яка зосереджена на російській культурі і мові, зокрема і на окупованих територіях.
Головні тези:
- Росія готує стратегію знищення української ідентичності на Тимчасово Окупованих Територіях шляхом русифікації, пропаганди та культурної зачистки.
- Оновлена Стратегія державної національної політики розглядає російську культуру та мову як основні складові національної єдності.
- Кремль має амбітні плани до 2036 року сформувати 95% загальноросійської ідентичності шляхом русифікації окупованих територій та інших регіонів.
Росія впроваджує стратегію знищення української ідентичності на ТОТ
Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики. Ключовий акцент документа зосереджений на російській культурі та мові як "основах національної єдності". Москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95% так званої "загальноросійської ідентичності".
Про це інформує пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.
Кремль не приховує, що його подальша мета — Білорусь. Передбачається посилення пропагандистського впливу, а також розширення ролі російської мови як "універсального засобу міжнаціонального спілкування".
Також Стратегія передбачає посилення антимігрантської політики під виглядом "боротьби з екстремізмом".
Прирівнюючи шість мільйонів мігрантів до джерел загрози, Москва дедалі активніше використовує ксенофобські наративи як інструмент політичної мобілізації. Це викликало реакцію з боку країн-експортерів робочої сили. Зокрема, Узбекистан публічно розкритикував РФ за порушення прав своїх громадян. Водночас Кремль продовжує спекулювати на суспільних настроях: згідно з результатами соціологічних опитувань, понад 80% росіян переконані, що кількість мігрантів у країні є надмірною.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-