"Культурная зачистка". Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ

Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая сосредоточена на русской культуре и языке, в том числе на оккупированных территориях.

Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ

Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной политики. Ключевой акцент документа сосредоточен на русской культуре и языке как "основах национального единства". Москва открыто признает, что русификацией, пропагандой и культурной зачисткой стремится сформировать к 2036 году 95% так называемой "общероссийской идентичности".

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, документ очерчивает два магистральных вектора. В частности, русификацию оккупированных территорий. Речь идет об официальном закреплении курса на вытеснение национальных идентичностей с временно оккупированных территорий Украины, а также Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Поделиться

Кремль не скрывает, что его дальнейшая цель — Беларусь. Предполагается усиление пропагандистского влияния, а также расширение роли русского языка как "универсального средства межнационального общения".

Также Стратегия предполагает ужесточение антимигрантской политики под видом "борьбы с экстремизмом".