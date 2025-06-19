"Культурная зачистка". Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ
Категория
Мир
Дата публикации

"Культурная зачистка". Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ

Служба внешней разведки Украины
оккупант
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Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая сосредоточена на русской культуре и языке, в том числе на оккупированных территориях.

Главные тезисы

  • Кремль планирует утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, сосредоточенную на русской культуре и языке.
  • Стратегия направлена на уничтожение украинской идентичности на Временно оккупированных территориях через русификацию и культурную зачистку.
  • По плану Кремля, 95% общероссийской идентичности должны формировать оккупированные территории и другие регионы к 2036 году.

Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ

Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной политики. Ключевой акцент документа сосредоточен на русской культуре и языке как "основах национального единства". Москва открыто признает, что русификацией, пропагандой и культурной зачисткой стремится сформировать к 2036 году 95% так называемой "общероссийской идентичности".

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, документ очерчивает два магистральных вектора. В частности, русификацию оккупированных территорий. Речь идет об официальном закреплении курса на вытеснение национальных идентичностей с временно оккупированных территорий Украины, а также Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Кремль не скрывает, что его дальнейшая цель — Беларусь. Предполагается усиление пропагандистского влияния, а также расширение роли русского языка как "универсального средства межнационального общения".

Также Стратегия предполагает ужесточение антимигрантской политики под видом "борьбы с экстремизмом".

Приравнивая шесть миллионов мигрантов к источникам угрозы, Москва все активнее использует ксенофобские нарративы как инструмент политической мобилизации. Это вызвало реакцию со стороны стран-экспортеров рабочей силы. В частности, Узбекистан публично подверг критике РФ за нарушение прав своих граждан. В то же время Кремль продолжает спекулировать на общественных настроениях: согласно результатам социологических опросов, более 80% россиян убеждены, что количество мигрантов в стране избыточно.

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