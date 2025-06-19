Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая сосредоточена на русской культуре и языке, в том числе на оккупированных территориях.
Главные тезисы
- Кремль планирует утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, сосредоточенную на русской культуре и языке.
- Стратегия направлена на уничтожение украинской идентичности на Временно оккупированных территориях через русификацию и культурную зачистку.
- По плану Кремля, 95% общероссийской идентичности должны формировать оккупированные территории и другие регионы к 2036 году.
Россия внедряет стратегию уничтожения украинской идентичности на ВОТ
Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной политики. Ключевой акцент документа сосредоточен на русской культуре и языке как "основах национального единства". Москва открыто признает, что русификацией, пропагандой и культурной зачисткой стремится сформировать к 2036 году 95% так называемой "общероссийской идентичности".
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Кремль не скрывает, что его дальнейшая цель — Беларусь. Предполагается усиление пропагандистского влияния, а также расширение роли русского языка как "универсального средства межнационального общения".
Также Стратегия предполагает ужесточение антимигрантской политики под видом "борьбы с экстремизмом".
Приравнивая шесть миллионов мигрантов к источникам угрозы, Москва все активнее использует ксенофобские нарративы как инструмент политической мобилизации. Это вызвало реакцию со стороны стран-экспортеров рабочей силы. В частности, Узбекистан публично подверг критике РФ за нарушение прав своих граждан. В то же время Кремль продолжает спекулировать на общественных настроениях: согласно результатам социологических опросов, более 80% россиян убеждены, что количество мигрантов в стране избыточно.
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