Курахівський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Що відбувається

Оперативна інформація станом на 16.00 18.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Писарівка, Шалигіне, Велика Писарівка, Баранівка, Біловоди, Чуйківка Сумської області; Тимофіївка Харківської; Гута-Студенецька Чернігівської області. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Піщаного та Покровська Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Деліївка та Торецьк. По Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Українські воїни успішно відбили обидва штурми своїх позицій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Сім боєзіткнень завершилися, ще одне - триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. П’ять боєзіткнень ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Харківському напрямку противник за підтримки авіації здійснив один штурм позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, одне боєзіткнення – ще триває.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 38 разів у бік населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. Двадцять дві спроби окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось чотири ворожих атаки неподалік Катеринівки та Богоявленки. Три бої ще не завершилися.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Також чотири рази ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.