Кураховское направление остается самым горячим на фронте. Что происходит

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 112.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте на Кураховском направления остается напряженной, Силы обороны Украины отбивают атаки российских войск.
- Российские террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами, нанося ущерб мирному населению.
- Боевые столкновения на различных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, свидетельствуют о нарастающей напряженности боевых действий.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 18 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Писаревка, Шалыгино, Большая Писаревка, Барановка, Беловоды, Чуйковка Сумской области; Тимофеевка Харьковской; Гута-Студенецкая Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Песчаного и Покровска Донецкой области.
На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил один штурм позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боестолкновений еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Семь боестолкновений завершились, еще одно — продолжается.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне близ Временного Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Украинские воины успешно отразили оба штурма своих позиций.
В Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Делиевка и Торецк. По Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 15 атак противника, одно боестолкновение — еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 38 раз в сторону населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Двадцать две попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
На Времивском направлении произошло четыре вражеских атаки недалеко от Екатериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.
На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.
Также четырежды враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли 12 ударов 25 КАБМ по собственной территории.
Потери армии РФ по состоянию на 18 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 675 800 (+1 530) человек,
танков — 9 027 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 18 053 (+51) ед,
артиллерийских систем — 19 533 (+23) ед,
РСЗО — 1 232 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 152 (+48) ед,
крылатых ракет — 2 620 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 908 (+93) ед,
специальной техники — 3 448 (+2) ед.
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