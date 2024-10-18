Кураховское направление остается самым горячим на фронте. Что происходит

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Горячее сейчас на Кураховском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Писаревка, Шалыгино, Большая Писаревка, Барановка, Беловоды, Чуйковка Сумской области; Тимофеевка Харьковской; Гута-Студенецкая Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Песчаного и Покровска Донецкой области.

В Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Делиевка и Торецк. По Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне близ Временного Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Украинские воины успешно отразили оба штурма своих позиций.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Семь боестолкновений завершились, еще одно — продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боестолкновений еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил один штурм позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 15 атак противника, одно боестолкновение — еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 38 раз в сторону населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Двадцать две попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении произошло четыре вражеских атаки недалеко от Екатериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

Также четырежды враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.