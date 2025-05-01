Квітень-2025. ППО України знищила понад 2300 російських ракет і дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Квітень-2025. ППО України знищила понад 2300 російських ракет і дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Літак
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Протиповітряна оборона Сил оборони України протягом квітня знищила 2332 повітряні цілі, запущені армією Російської Федерації.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона Сил оборони України за квітень 2025 року знищила 2332 російських ракет і дронів.
  • Авіація Повітряних Сил України провела понад 610 літаковильотів, забезпечуючи винищувальне прикриття та вогневе ураження військових цілей.
  • Знищені були 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, а також сотні безпілотників та інших летючих апаратів.

ППО України знищила понад 2300 російських повітряних цілей у квітні

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема було знищено:

  • 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

  • 13 крилатих ракет "Калібр";

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 1214 ударних БпЛА типу Shahed;

  • 689 розвідувальних БпЛА;

  • 364 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила понад 610 літаковильотів, зокрема: близько 330 — на винищувальне авіаційне прикриття; понад 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У квітні авіація Сил оборони України знищила 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

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