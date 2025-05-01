Квітень-2025. ППО України знищила понад 2300 російських ракет і дронів

Протиповітряна оборона Сил оборони України протягом квітня знищила 2332 повітряні цілі, запущені армією Російської Федерації.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона Сил оборони України за квітень 2025 року знищила 2332 російських ракет і дронів.
- Авіація Повітряних Сил України провела понад 610 літаковильотів, забезпечуючи винищувальне прикриття та вогневе ураження військових цілей.
- Знищені були 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, а також сотні безпілотників та інших летючих апаратів.
ППО України знищила понад 2300 російських повітряних цілей у квітні
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема було знищено:
38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
13 крилатих ракет "Калібр";
3 крилаті ракети "Іскандер-К";
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
1214 ударних БпЛА типу Shahed;
689 розвідувальних БпЛА;
364 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила понад 610 літаковильотів, зокрема: близько 330 — на винищувальне авіаційне прикриття; понад 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У квітні авіація Сил оборони України знищила 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-