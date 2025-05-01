Апрель-2025. ПВО Украины уничтожила более 2300 российских ракет и дронов

ПВО Украины уничтожила более 2300 российских воздушных целей в апреле

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, было уничтожено:

38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

13 крылатых ракет "Калибр";

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

1214 ударных БпЛА типа Shahed;

689 разведывательных БпЛА;

364 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила более 610 самолетовылетов, в том числе: около 330 — на истребительное авиационное прикрытие; более 200 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.