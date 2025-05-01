Апрель-2025. ПВО Украины уничтожила более 2300 российских ракет и дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Апрель-2025. ПВО Украины уничтожила более 2300 российских ракет и дронов

Воздушные Силы ВСУ
Самолет
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Противовоздушная оборона Сил обороны Украины в течение апреля уничтожила 2332 воздушных целей, запущенных армией Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины эффективно обезвредила 2332 российских ракет и дронов в апреле 2025 года.
  • Авиация Воздушных Сил Украины провела более 610 самолетовылетов, обеспечивая истребительное прикрытие и поражая военные цели.
  • Были уничтожены крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ, баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, сотни беспилотников и другие летательные аппараты.

ПВО Украины уничтожила более 2300 российских воздушных целей в апреле

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, было уничтожено:

  • 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

  • 13 крылатых ракет "Калибр";

  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 1214 ударных БпЛА типа Shahed;

  • 689 разведывательных БпЛА;

  • 364 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила более 610 самолетовылетов, в том числе: около 330 — на истребительное авиационное прикрытие; более 200 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В апреле авиация Сил обороны Украины уничтожила 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

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