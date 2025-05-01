Апрель-2025. ПВО Украины уничтожила более 2300 российских ракет и дронов

Противовоздушная оборона Сил обороны Украины в течение апреля уничтожила 2332 воздушных целей, запущенных армией Российской Федерации.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины эффективно обезвредила 2332 российских ракет и дронов в апреле 2025 года.
- Авиация Воздушных Сил Украины провела более 610 самолетовылетов, обеспечивая истребительное прикрытие и поражая военные цели.
- Были уничтожены крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ, баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, сотни беспилотников и другие летательные аппараты.
ПВО Украины уничтожила более 2300 российских воздушных целей в апреле
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, было уничтожено:
38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
13 крылатых ракет "Калибр";
3 крылатые ракеты "Искандер-К";
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
1214 ударных БпЛА типа Shahed;
689 разведывательных БпЛА;
364 БпЛА других типов.
Авиация Воздушных Сил в течение апреля совершила более 610 самолетовылетов, в том числе: около 330 — на истребительное авиационное прикрытие; более 200 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В апреле авиация Сил обороны Украины уничтожила 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
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