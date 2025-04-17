Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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ПС ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 17 апреля. Так, было уничтожено 25 российских шахедов.

Главные тезисы

  • Результаты ночной атаки: ВСУ сбили 25 шахедов, проведя боевую работу с авиацией и зенитными ракетными войсками.
  • Воздушное нападение отражалось на Донеччине, Харьковщине, Сумщине и Днепропетровщине.
  • РФ нанесла удар баллистическими ракетами и управляемыми зенитными ракетами, а также беспилотниками типа Shahed.

Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов

В ночь на 17 апреля (с 20.00 16 апреля) враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области — РФ, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из ТОТ Луганской области, а также 75-ю ударными БпЛА типа Кур-Шит и: Миллерово — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Отчет Воздушных сил ВСУ

30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Сумщина и Днепропетровщина.

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