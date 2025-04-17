Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине

ПС ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 17 апреля. Так, было уничтожено 25 российских шахедов.

Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов

В ночь на 17 апреля (с 20.00 16 апреля) враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области — РФ, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из ТОТ Луганской области, а также 75-ю ударными БпЛА типа Кур-Шит и: Миллерово — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Отчет Воздушных сил ВСУ

30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).