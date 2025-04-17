Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине

ПС ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 17 апреля. Так, было уничтожено 25 российских шахедов.
Главные тезисы
- Результаты ночной атаки: ВСУ сбили 25 шахедов, проведя боевую работу с авиацией и зенитными ракетными войсками.
- Воздушное нападение отражалось на Донеччине, Харьковщине, Сумщине и Днепропетровщине.
- РФ нанесла удар баллистическими ракетами и управляемыми зенитными ракетами, а также беспилотниками типа Shahed.
Воздушные силы ВСУ сбили 25 шахедов
В ночь на 17 апреля (с 20.00 16 апреля) враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области — РФ, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из ТОТ Луганской области, а также 75-ю ударными БпЛА типа Кур-Шит и: Миллерово — РФ, Чауда — Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
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