Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні

ПС ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 17 квітня. Так, було знищено 25 російських шахедів.

Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів

У ніч на 17 квітня (із 20.00 16 квітня) ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області — РФ, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області, а також 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).