Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

ПС ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 17 квітня. Так, було знищено 25 російських шахедів.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ вразили 25 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні.
  • Бойову роботу проводили авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи оборони.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали регіони Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Повітряні сили ЗСУ збили 25 шахедів

У ніч на 17 квітня (із 20.00 16 квітня) ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області — РФ, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області, а також 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

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