Повітряні сили ЗСУ оприлюднили дані щодо модернізації Росією балістичних ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили дані щодо модернізації Росією балістичних ракет

ракети
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська армія постійно модернізує свою військову техніку, і це ускладнює протидію їй українській протиповітряній обороні.

Головні тези:

  • Російська армія постійно модернізує свою військову техніку, ускладнюючи протидію українській протиповітряній обороні.
  • З появою системи Patriot Екіпажі ракет почали несподівано показувати гарні результати у збитті російських ракет.
  • Україна ділиться інформацією про балістичні ракети з західними партнерами для спільної модернізації зброї.

РФ модернізувала балістичні ракети — Ігнат

Про це повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За словами Ігната, російські ударні дрони типу Shahed від початку застосування вже отримали низку модифікацій.

Так само ворог модернізує балістику. Після появи у нас систем Patriot почали показувати гарні результати — збиття «Кинджалів», «Іскандерів». Зараз це робити складніше, адже ворог модернізує балістичні ракети.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ

Речник додав, що Україна ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони брали її до уваги й теж модернізували свою зброю.

По балістиці ефективно працює система Patriot. Хотілось би, щоб і NASAMS, і IRIS-T могли протидіяти балістичній загрозі... І ворог з початку 2024 року наростив відсоток саме балістики.

Ігнат нагадав, що востаннє російські війська завдавали масованого повітряного удару по Україні місяць тому.

Сьогодні протиповітряна оборона спрацювала непогано... На жаль, з балістичних ракет, яких було шість, вдалося знищити лише одну. По решті — є влучання, це Київщина.

За словами речника Повітряних сил, також 12 крилатих ракет типу «Калібр» та Х-101 було знищено та придушено засобами радіоелектронної боротьби.

Вони не досягли своїх цілей і не завдали тієї шкоди, якої могли б завдати.

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