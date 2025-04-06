Воздушные силы ВСУ обнародовали данные насчет модернизации Россией баллистических ракет
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ обнародовали данные насчет модернизации Россией баллистических ракет

ракеты
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российская армия постоянно модернизирует свою военную технику, что осложняет противодействие ей украинской противовоздушной обороне.

Главные тезисы

  • Российская армия постоянно модернизирует свою военную технику, усложняя противодействие украинской противовоздушной обороне.
  • Украина делится информацией о баллистических ракетах с западными партнерами для совместной модернизации оружия.
  • С появлением системы Patriot экипажи ракет начали неожиданно показывать хорошие результаты в сбивании российских ракет.

РФ модернизировала баллистические ракеты.

Об этом сообщил в телеэфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, российские ударные дроны типа Shahed с самого начала применения уже получили ряд модификаций.

Так же враг модернизирует баллистику. После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание «Кинжалов», «Искандеров». Теперь это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования ПС ВСУ

Спикер добавил, что Украина делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они принимали ее во внимание и модернизировали свое оружие.

По баллистике эффективно работает система Patriot. Хотелось бы, чтобы и NASAMS, и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе... И враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики.

Игнат напомнил, что в последний раз российские войска наносили массированный воздушный удар по Украине месяц назад.

Сегодня противовоздушная оборона сработала неплохо... К сожалению, из баллистических ракет, которых было шесть, удалось уничтожить только одну. По остальным есть попадание, это Киевщина.

По словам спикера Воздушных сил, также 12 крылатых ракет типа «Калибр» и Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Они не достигли своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести.

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