Воздушные силы ВСУ обнародовали данные насчет модернизации Россией баллистических ракет

Российская армия постоянно модернизирует свою военную технику, что осложняет противодействие ей украинской противовоздушной обороне.

РФ модернизировала баллистические ракеты.

Об этом сообщил в телеэфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, российские ударные дроны типа Shahed с самого начала применения уже получили ряд модификаций.

Так же враг модернизирует баллистику. После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание «Кинжалов», «Искандеров». Теперь это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций командования ПС ВСУ

Спикер добавил, что Украина делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они принимали ее во внимание и модернизировали свое оружие.

По баллистике эффективно работает система Patriot. Хотелось бы, чтобы и NASAMS, и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе... И враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики. Поделиться

Игнат напомнил, что в последний раз российские войска наносили массированный воздушный удар по Украине месяц назад.

Сегодня противовоздушная оборона сработала неплохо... К сожалению, из баллистических ракет, которых было шесть, удалось уничтожить только одну. По остальным есть попадание, это Киевщина.

По словам спикера Воздушных сил, также 12 крылатых ракет типа «Калибр» и Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.