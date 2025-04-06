Воздушные силы ВСУ обнародовали данные насчет модернизации Россией баллистических ракет

Российская армия постоянно модернизирует свою военную технику, что осложняет противодействие ей украинской противовоздушной обороне.
Главные тезисы
- Российская армия постоянно модернизирует свою военную технику, усложняя противодействие украинской противовоздушной обороне.
- Украина делится информацией о баллистических ракетах с западными партнерами для совместной модернизации оружия.
- С появлением системы Patriot экипажи ракет начали неожиданно показывать хорошие результаты в сбивании российских ракет.
РФ модернизировала баллистические ракеты.
Об этом сообщил в телеэфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
По словам Игната, российские ударные дроны типа Shahed с самого начала применения уже получили ряд модификаций.
Спикер добавил, что Украина делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они принимали ее во внимание и модернизировали свое оружие.
Игнат напомнил, что в последний раз российские войска наносили массированный воздушный удар по Украине месяц назад.
Сегодня противовоздушная оборона сработала неплохо... К сожалению, из баллистических ракет, которых было шесть, удалось уничтожить только одну. По остальным есть попадание, это Киевщина.
По словам спикера Воздушных сил, также 12 крылатых ракет типа «Калибр» и Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Они не достигли своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести.
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