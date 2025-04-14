Повітряні сили ЗСУ збили 40 ударних дронів РФ

Під час чергової атаки російських безпілотників у ніч на 14 квітня українські оборонці неба знищили 40 ворожих повітряних цілей.
Головні тези:
- Українські повітряні сили знищили 40 ударних дронів РФ під час нічної атаки.
- Авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи України допомогли відбити повітряний наступ ворога.
Сили оборони України знищили 40 шахедів РФ
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 20:30 13 квітня ворог запустив по Україні 62 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. Зокрема у передмісті Одеси поранень зазнали 7 людей.
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