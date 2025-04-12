Сили ППО знешкодили 80 російських дронів

Під час повітряного нападу, який Росія здійснила на Україну 12 квітня, сили ППО встигли знищити 56 ворожих дронів. Окрім того, вказано, що ще 24 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків не виявлено.