Сили ППО знешкодили 80 російських дронів

Під час повітряного нападу, який Росія здійснила на Україну 12 квітня, сили ППО встигли знищити 56 ворожих дронів. Окрім того, вказано, що ще 24 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків не виявлено.
Головні тези:
- Цього разу ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Під удари росіян потрапили Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Атака Росії на Україну 12 квітня — що відомо
Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:00 11 квітня.
Противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.
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