Сили ППО знешкодили 80 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 80 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 12 квітня - що відомо
Read in English

Під час повітряного нападу, який Росія здійснила на Україну 12 квітня, сили ППО встигли знищити 56 ворожих дронів. Окрім того, вказано, що ще 24 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків не виявлено.

Головні тези:

  • Цього разу ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Під удари росіян потрапили Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Атака Росії на Україну 12 квітня — що відомо

Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:00 11 квітня.

Противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще понад 270 одиниць озброєння армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Постійно розчаровується". У Трампа дорікнули РФ та Україні
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — ДСНС показала наслідки
Подробиці нової атаки РФ на Київ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?