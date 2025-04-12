Силы ПВО обезвредили 80 российских дронов

Во время воздушного нападения, которое Россия совершила на Украину 12 апреля, силы ПВО успели уничтожить 56 вражеских дронов. Кроме того, указано, что еще 24 беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий не обнаружено.
Главные тезисы
- В этот раз вражеские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Под удары россиян попали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донецкая область.
Атака России на Украину 12 апреля — что известно
Россияне начали новое воздушное нападение в 20:00 11 апреля.
Противник атаковал 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.
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