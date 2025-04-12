Силы ПВО обезвредили 80 российских дронов

Во время воздушного нападения, которое Россия совершила на Украину 12 апреля, силы ПВО успели уничтожить 56 вражеских дронов. Кроме того, указано, что еще 24 беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий не обнаружено.