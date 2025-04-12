Силы ПВО обезвредили 80 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 80 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 12 апреля – что известно
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Во время воздушного нападения, которое Россия совершила на Украину 12 апреля, силы ПВО успели уничтожить 56 вражеских дронов. Кроме того, указано, что еще 24 беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий не обнаружено.

Главные тезисы

  • В этот раз вражеские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Под удары россиян попали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

Атака России на Украину 12 апреля — что известно

Россияне начали новое воздушное нападение в 20:00 11 апреля.

Противник атаковал 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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