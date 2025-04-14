Воздушные силы ВСУ сбили 40 ударных дронов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили 40 ударных дронов РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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В ходе очередной атаки российских беспилотников в ночь на 14 апреля украинские защитники неба уничтожили 40 вражеских воздушных целей.

Главные тезисы

  • Украинские воздушные силы успешно отразили атаку 40 ударных дронов РФ в ночь на 14 апреля.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения украинской обороны приняли участие в отражении воздушного нападения врага.

Силы обороны Украины уничтожили 40 шахедов РФ

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Так, с 20:30 13 апреля враг запустил по Украине 62 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 военные подтвердили ущерб 40 ударным дронам РФ на востоке и юге страны. Еще 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Отчет ПВО Украины

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина. В частности, в пригороде Одессы ранения получили 7 человек.

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