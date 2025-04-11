ПВО Украины сбила более 17 тыс шахедов РФ за три года полномасштабной войны
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбила более 17 тыс шахедов РФ за три года полномасштабной войны

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиабомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed. Силы обороны Украины сбили большое количество вражеских ракет и дронов.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО продемонстрировало высокую эффективность в сбивании ракет и беспилотников противника.
  • Воздушные силы Украины успешно использовали современное технологическое оружие для обороны своего воздушного пространства.
  • Военное командование Украины подчеркивает важность защиты не только для страны, но и для стабильности Европы и всего мира.

Воздушные силы Украины отчитывались об уничтоженных за три года ракетах и БпЛА России

Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Враг продолжает терроризировать украинский народ воздушными ударами и мы нуждаемся в большей защите для нашей страны, для наших городов и наших детей! Мы нуждаемся в большей защите для стабильности Европы и всего цивилизованного мира.

В ПС ВСУ отметили, что "за три года войны, ежедневных противовоздушных боев, Воздушные силы фактически исчерпали ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск, и теперь наши воины прежде всего рассчитывают на поддержку партнеров, в контексте продолжения поставок западных систем, а главное — ракет к ним, для усиления украинской".

Украинские воины доказали, что могут быстро овладеть Patriot, F-16, Nasams и другим технологическим оружием, а главное — эффективно применять его против "второй армии" мира.

Так, с 24 февраля 2022 года Воздушными силами совместно с ПВО Сил обороны Украины сбиты:

  • 2 496 крылатых ракет,

  • 465 управляемых авиационных ракет,

  • 97 баллистических ракет,

  • 40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал",

  • 17575 ударных БПЛА типа Shahed.

В Воздушных силах подчеркнули, что львиная доля сбитых целей в этом списке благодаря поступлению от партнеров современных зенитных ракетных систем и ракет к ним.

Сегодня очередное заседание в Брюсселе в формате "Раммштайн". Спасибо союзникам за оказанную помощь и ожидаем хорошие новости, — добавили военные.

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