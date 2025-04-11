ПВО Украины сбила более 17 тыс шахедов РФ за три года полномасштабной войны

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиабомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed. Силы обороны Украины сбили большое количество вражеских ракет и дронов.

Воздушные силы Украины отчитывались об уничтоженных за три года ракетах и БпЛА России

Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Враг продолжает терроризировать украинский народ воздушными ударами и мы нуждаемся в большей защите для нашей страны, для наших городов и наших детей! Мы нуждаемся в большей защите для стабильности Европы и всего цивилизованного мира. Поделиться

В ПС ВСУ отметили, что "за три года войны, ежедневных противовоздушных боев, Воздушные силы фактически исчерпали ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск, и теперь наши воины прежде всего рассчитывают на поддержку партнеров, в контексте продолжения поставок западных систем, а главное — ракет к ним, для усиления украинской".

Украинские воины доказали, что могут быстро овладеть Patriot, F-16, Nasams и другим технологическим оружием, а главное — эффективно применять его против "второй армии" мира.

Так, с 24 февраля 2022 года Воздушными силами совместно с ПВО Сил обороны Украины сбиты:

2 496 крылатых ракет,

465 управляемых авиационных ракет,

97 баллистических ракет,

40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал",

17575 ударных БПЛА типа Shahed.

В Воздушных силах подчеркнули, что львиная доля сбитых целей в этом списке благодаря поступлению от партнеров современных зенитных ракетных систем и ракет к ним.