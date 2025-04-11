ПВО Украины сбила более 17 тыс шахедов РФ за три года полномасштабной войны

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиабомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed. Силы обороны Украины сбили большое количество вражеских ракет и дронов.
Главные тезисы
- Украинская ПВО продемонстрировало высокую эффективность в сбивании ракет и беспилотников противника.
- Воздушные силы Украины успешно использовали современное технологическое оружие для обороны своего воздушного пространства.
- Военное командование Украины подчеркивает важность защиты не только для страны, но и для стабильности Европы и всего мира.
Воздушные силы Украины отчитывались об уничтоженных за три года ракетах и БпЛА России
Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
В ПС ВСУ отметили, что "за три года войны, ежедневных противовоздушных боев, Воздушные силы фактически исчерпали ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск, и теперь наши воины прежде всего рассчитывают на поддержку партнеров, в контексте продолжения поставок западных систем, а главное — ракет к ним, для усиления украинской".
Украинские воины доказали, что могут быстро овладеть Patriot, F-16, Nasams и другим технологическим оружием, а главное — эффективно применять его против "второй армии" мира.
Так, с 24 февраля 2022 года Воздушными силами совместно с ПВО Сил обороны Украины сбиты:
2 496 крылатых ракет,
465 управляемых авиационных ракет,
97 баллистических ракет,
40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал",
17575 ударных БПЛА типа Shahed.
В Воздушных силах подчеркнули, что львиная доля сбитых целей в этом списке благодаря поступлению от партнеров современных зенитных ракетных систем и ракет к ним.
Сегодня очередное заседание в Брюсселе в формате "Раммштайн". Спасибо союзникам за оказанную помощь и ожидаем хорошие новости, — добавили военные.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-