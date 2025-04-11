ППО України збила понад 17 тис шахедів РФ за три роки повномасштабної війни

Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по території України 67 тисяч керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed. Сили оборони України збили велику кількість ворожих ракет і дронів.

Повітряні сили України звітували про знищені за три роки ракети і БпЛА Росії

Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Ворог продовжує тероризувати український народ повітряними ударами і ми потребуємо більшого захисту для нашої країни, для наших міст і наших дітей! Ми потребуємо більше захисту для стабільності Європи та всього цивілізованого світу. Поширити

У ПС ЗСУ зазначили, що “за три роки війни, щоденних протиповітряних боїв, Повітряні сили фактично вичерпали ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ, і тепер наші воїни передусім розраховують на підтримку партнерів, у контексті продовження постачання західних систем, а головне — ракет до них, для посилення української протиповітряної оборони”.

Українські воїни довели, що можуть швидко опанувати Patriot, F-16, Nasams та іншу технологічну зброю, а головне — ефективно застосовувати її проти “другої армії” світу.

Так, із 24 лютого 2022 року Повітряними силами, спільно з ППО Сил оборони України збиті:

2 496 крилатих ракет,

465 керованих авіаційних ракет,

97 балістичних ракет,

40 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”,

17 575 ударних БПЛА типу Shahed.

У Повітряних силах підкреслили, що левова частка збитих цілей у цьому списку — завдяки надходженню від партнерів сучасних зенітних ракетних систем та ракет до них.