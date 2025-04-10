ППО збила 85 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч проти 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.
Головні тези:
- У ніч на 10 квітня українське протиповітряне обладнання збило 85 шахедів та 49 безпілотників-імітаторів внаслідок атаки російських військ.
- Російські війська запустили 145 дронів з різних напрямків, але більшість з них були взяті під приціл українського ППО.
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи брали участь у захисті від повітряного нападу від російських військ.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 10 квітня
У ніч на 10 квітня противник атакував 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони окупанти запускали із напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).
Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
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