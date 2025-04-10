ППО збила 85 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила 85 шахедів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч проти 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.

Головні тези:

  • У ніч на 10 квітня українське протиповітряне обладнання збило 85 шахедів та 49 безпілотників-імітаторів внаслідок атаки російських військ.
  • Російські війська запустили 145 дронів з різних напрямків, але більшість з них були взяті під приціл українського ППО.
  • Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи брали участь у захисті від повітряного нападу від російських військ.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 10 квітня

У ніч на 10 квітня противник атакував 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони окупанти запускали із напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

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