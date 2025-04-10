ПВО сбила 85 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 85 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбило большинство из них.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона сбила 85 шахедов РФ.
  • Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы участвовали в защите украинских территорий от вражеских дронов.

Как отработала ПВО в ночь на 10 апреля

В ночь на 10 апреля противник атаковал 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны оккупанты запускали по направлениям — Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 9:00 подтверждено ущерб 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины сбила 15 ракет и 466 дронов РФ в течение недели
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — как отработала ПВО
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 8 апреля – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 40 российских беспилотников
Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки России на Украину 9 апреля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?