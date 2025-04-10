ПВО сбила 85 шахедов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбило большинство из них.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона сбила 85 шахедов РФ.
- Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы участвовали в защите украинских территорий от вражеских дронов.
Как отработала ПВО в ночь на 10 апреля
В ночь на 10 апреля противник атаковал 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Дроны оккупанты запускали по направлениям — Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).
По состоянию на 9:00 подтверждено ущерб 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Кроме того, 49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
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