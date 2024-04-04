Латвія передасть Україні дронів на 1 млн євро
Категорія
Світ
Дата публікації

Латвія передасть Україні дронів на 1 млн євро

Кабінет міністрів України
Шмигаль і Сіліня

4 квітня до Латвії прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зустрівся зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею.

Україна та Латвія обговорили двосторонню співпрацю

Шмигаль повідомив, що на зустрічі з Сілінею обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці двох країн, зокрема військово-технічну допомогу.

На спільній пресконференції Сіліня сказала, що у квітні Латвія передбачила для України новий пакет допомоги.

І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування.

Вона додала, що її країна приєдналася до коаліції дронів та незабаром передасть Україні партію безпілотників.

Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші БПЛА вартістю загально на 1 мільйон євро. дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам.

Евіка Сіліня

Евіка Сіліня

Прем’єрка Латвії

Окрім цього, Латвія підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. Країна надасть на це 10 млн євро.

Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим, — додала вона.

Латвія виділила майже 10 млн євро допомоги Україні

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро:

  • 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України.

  • 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Латвія остаточно ввела ембарго на товари з Росії та Білорусі — що відомо
Латвія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Закупівля артснарядів для України. Латвія та Німеччина приєдналися до чеської ініціативи
Снаряди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Латвія виділила майже 10 млн євро допомоги Україні. На що їх спрямують
Верховна Рада України
латвія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?