Латвія передасть Україні дронів на 1 млн євро

4 квітня до Латвії прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зустрівся зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею.

Україна та Латвія обговорили двосторонню співпрацю

Шмигаль повідомив, що на зустрічі з Сілінею обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці двох країн, зокрема військово-технічну допомогу.

На спільній пресконференції Сіліня сказала, що у квітні Латвія передбачила для України новий пакет допомоги.

І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування. Поширити

Вона додала, що її країна приєдналася до коаліції дронів та незабаром передасть Україні партію безпілотників.

Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші БПЛА вартістю загально на 1 мільйон євро. дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам. Евіка Сіліня Прем’єрка Латвії

Окрім цього, Латвія підтримує чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. Країна надасть на це 10 млн євро.

Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим, — додала вона. Поширити

Латвія виділила майже 10 млн євро допомоги Україні

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро:

5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України.

4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.