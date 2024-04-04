Латвия передаст Украине дронов на 1 млн евро

4 апреля в Латвию прибыл премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он встретился со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней.
Украина и Латвия обсудили двустороннее сотрудничество
Шмигаль сообщил, что на встрече с Силиней обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества двух стран, в том числе военно-техническую помощь.
На совместной пресс-конференции Силиня сказала, что в апреле Латвия предусмотрела для Украины новый пакет помощи.
Она добавила, что ее страна присоединилась к коалиции дронов и в скором времени передаст Украине партию беспилотников.
Кроме того, Латвия поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Страна выделит на это 10 млн евро.
Латвия выделила почти 10 млн евро помощи Украине
Накануне стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине почти на 10 миллионов евро:
5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины.
4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области.
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