Латвия выделила около 10 млн евро помощи Украине. На что их направят

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.
Украина получит новый пакет помощи от Латвии
Отмечается, что 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
В частности, в сообщении отмечается, что Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области.
Что известно о помощи от Латвии
Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.
Кроме того, на покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.
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