Латвия выделила около 10 млн евро помощи Украине. На что их направят

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

Украина получит новый пакет помощи от Латвии

Отмечается, что 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

В частности, в сообщении отмечается, что Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области.

Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС, информируют в Верховной Раде. Поделиться

Что известно о помощи от Латвии

Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

Кроме того, на покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.