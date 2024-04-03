Латвия выделила около 10 млн евро помощи Украине. На что их направят
Категория
Украина
Дата публикации

Латвия выделила около 10 млн евро помощи Украине. На что их направят

Верховная Рада Украины
латвия
Читати українською

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

Украина получит новый пакет помощи от Латвии

Отмечается, что 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

В частности, в сообщении отмечается, что Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговской области.

Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС, информируют в Верховной Раде.

Что известно о помощи от Латвии

Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

Кроме того, на покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия ответила Маску на упреки о целесообразности существования НАТО
Edgars Rinkevics
НАТО
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия окончательно ввела эмбарго на товары из России и Беларуси — что известно
Латвия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Покупка артснарядов для Украины. Латвия и Германия присоединились к чешской инициативе
Снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?