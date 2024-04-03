Латвія виділила майже 10 млн євро допомоги Україні. На що їх спрямують
Категорія
Україна
Дата публікації

Латвія виділила майже 10 млн євро допомоги Україні. На що їх спрямують

Верховна Рада України
латвія

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку ЗСУ.

Україна отримає новий пакет допомоги від Латвії

Зазначається, що 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС, — інформують у Верховній Раді.

Що відомо про допомогу від Латвії

Раніше повідомлялось, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, що включає гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військову співпрацю між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

До цього міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

Крім того, на покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.

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