Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров накинувся з брехливими звинуваченнями на США та країни Заходу. Нібито це саме вони розв'язали глобальну війну проти РФ.
Головні тези:
- Лавров накинувся з брехливими звинуваченнями на країни Заходу у веденні війни проти Росії.
- РФ вважає, що Захід розв'язав глобальну війну проти неї й намагається карати її партнерів.
- Лавров цинічно підкреслює, що РФ залишається відкритою до співпраці зі США, але стикається з штучними перешкодами від американців.
Лавров брехливо звинуватив США та країни Європи у розв’язанні війни проти Росії
Лавров заявив у інтерв’ю для міжнародної мережі TV BRICS, що нібито РФ и США після зустрічі президентів у Анкориді повинні були б перейти до широкого співробітництва, проте на практиці все навпаки.
РФ, за словами Лаврова, має надійно забезпечити безпеку на тлі загроз Європи розв'язати війну. А Захід взагалі розв'язав глобальну війну проти Росії і гарячково намагається карати її партнерів.
РФ не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, що загрожує інтересам російської безпеки, — обіцяє Лавров.
Санкції США проти нафтових компаній РФ — несумлінна спроба придушити конкурентів. Також США намагаються контролювати військово-технічні зв'язки РФ з Індією та іншими членами БРІКС, каже одіозний чиновник.
Ще низка заяв Лаврова щодо США та країн Заходу:
РФ не бачить жодного "райдужного майбутнього" в економічних відносинах із США;
Адміністрація Трампа не тільки не заперечує закони, які Байден "приймав для покарання" РФ, але й запроваджує нові санкції;
РФ залишається відкритою до співпраці зі США, але американці самі створюють штучні перепони;
Захід вигадав "тіньовий флот" і намагається затримувати судна в боротьбі за домінування, що йде.
