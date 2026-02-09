Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров накинувся з брехливими звинуваченнями на США та країни Заходу. Нібито це саме вони розв'язали глобальну війну проти РФ.

Лавров брехливо звинуватив США та країни Європи у розв’язанні війни проти Росії

Лавров заявив у інтерв’ю для міжнародної мережі TV BRICS, що нібито РФ и США після зустрічі президентів у Анкориді повинні були б перейти до широкого співробітництва, проте на практиці все навпаки.

CША наразі самі не готові до своїх пропозицій щодо України, які були зроблені в Анкориджі. Поширити

РФ, за словами Лаврова, має надійно забезпечити безпеку на тлі загроз Європи розв'язати війну. А Захід взагалі розв'язав глобальну війну проти Росії і гарячково намагається карати її партнерів.

РФ не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, що загрожує інтересам російської безпеки, — обіцяє Лавров.

Санкції США проти нафтових компаній РФ — несумлінна спроба придушити конкурентів. Також США намагаються контролювати військово-технічні зв'язки РФ з Індією та іншими членами БРІКС, каже одіозний чиновник.

Ще низка заяв Лаврова щодо США та країн Заходу: