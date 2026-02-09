Лавров нахабно звинуватив країни Заходу у розв'язанні "глобальної війни проти Росії"
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров нахабно звинуватив країни Заходу у розв'язанні "глобальної війни проти Росії"

Лавров
Read in English
Джерело:  online.ua

Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров накинувся з брехливими звинуваченнями на США та країни Заходу. Нібито це саме вони розв'язали глобальну війну проти РФ.

Головні тези:

  • Лавров накинувся з брехливими звинуваченнями на країни Заходу у веденні війни проти Росії.
  • РФ вважає, що Захід розв'язав глобальну війну проти неї й намагається карати її партнерів.
  • Лавров цинічно підкреслює, що РФ залишається відкритою до співпраці зі США, але стикається з штучними перешкодами від американців.

Лавров брехливо звинуватив США та країни Європи у розв’язанні війни проти Росії

Лавров заявив у інтерв’ю для міжнародної мережі TV BRICS, що нібито РФ и США після зустрічі президентів у Анкориді повинні були б перейти до широкого співробітництва, проте на практиці все навпаки.

CША наразі самі не готові до своїх пропозицій щодо України, які були зроблені в Анкориджі.

РФ, за словами Лаврова, має надійно забезпечити безпеку на тлі загроз Європи розв'язати війну. А Захід взагалі розв'язав глобальну війну проти Росії і гарячково намагається карати її партнерів.

РФ не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, що загрожує інтересам російської безпеки, — обіцяє Лавров.

Санкції США проти нафтових компаній РФ — несумлінна спроба придушити конкурентів. Також США намагаються контролювати військово-технічні зв'язки РФ з Індією та іншими членами БРІКС, каже одіозний чиновник.

Ще низка заяв Лаврова щодо США та країн Заходу:

  • РФ не бачить жодного "райдужного майбутнього" в економічних відносинах із США;

  • Адміністрація Трампа не тільки не заперечує закони, які Байден "приймав для покарання" РФ, але й запроваджує нові санкції;

  • РФ залишається відкритою до співпраці зі США, але американці самі створюють штучні перепони;

  • Захід вигадав "тіньовий флот" і намагається затримувати судна в боротьбі за домінування, що йде.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це був провал". Чому насправді Лавров розлютив Путіна
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лавров погрожує Україні відповіддю через атаку дронів на резиденцію Путіна
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Росія не може перемогти". Лавров заявив про таємні переговори з Європою
Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?