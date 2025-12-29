Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров заявив, що нібито у ніч на 29 грудня Україна атакувала державну резиденцію Путіна у Новгородській області і отримає за це “відповідь”. Буцімто цей факт повністю міняє переговорну позицію РФ, хоча Росія не виходитиме з перемовин щодо “мирного плану” Трампа.

Лавров цинічно звинуватив Україну у державному тероризмі: що відомо

Україна нібито у ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ у Новгородській області. Російська ППО буцімто знищила 91 БпЛА.

Лавров погрожує Україні “симетричною відповіддю”.

Об'єкти та час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначені.

Також він заявив, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного “переходу київського режиму до політики державного тероризму”.

Відомостей про постраждалих та збитків не надходило, — цинічно додав посіпака Путіна. Поширити

Проте РФ не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на держрезиденцію Путіна, каже Лавров.