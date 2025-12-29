Лавров погрожує Україні відповіддю через атаку дронів на резиденцію Путіна

Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров заявив, що нібито у ніч на 29 грудня Україна атакувала державну резиденцію Путіна у Новгородській області і отримає за це “відповідь”. Буцімто цей факт повністю міняє переговорну позицію РФ, хоча Росія не виходитиме з перемовин щодо “мирного плану” Трампа.
Головні тези:
- Лавров звинуватив Україну у державному тероризмі через атаку дронів на резиденцію Путіна.
- Росія готує “симетричну відповідь” на атаку, проте не виходить з переговорів щодо “мирного плану” Трампа.
- Об'єкти та час удару визначені, але інформація про постраждалих відсутня, за словами Лаврова.
Лавров цинічно звинуватив Україну у державному тероризмі: що відомо
Україна нібито у ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ у Новгородській області. Російська ППО буцімто знищила 91 БпЛА.
Лавров погрожує Україні “симетричною відповіддю”.
Об'єкти та час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначені.
Також він заявив, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного “переходу київського режиму до політики державного тероризму”.
Проте РФ не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на держрезиденцію Путіна, каже Лавров.
