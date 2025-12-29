Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что якобы в ночь на 29 декабря Украина атаковала государственную резиденцию Путина в Новгородской области и получит за это ответ. Вроде бы этот факт меняет переговорную позицию РФ, хотя Россия не будет выходить из переговоров по “мирному плану” Трампа.

Лавров цинично обвинил Украину в государственном терроризме: что известно

Украина якобы в ночь на 29 декабря совершила атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Российское ПВО якобы уничтожило 91 БпЛА.

Лавров угрожает Украине "симметричным ответом".

Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.

Также он заявил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

Сведений о пострадавших и убытках не поступало, — цинично добавил муртада Путина.

Однако РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию Путина, говорит Лавров.