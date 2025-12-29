Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что якобы в ночь на 29 декабря Украина атаковала государственную резиденцию Путина в Новгородской области и получит за это ответ. Вроде бы этот факт меняет переговорную позицию РФ, хотя Россия не будет выходить из переговоров по “мирному плану” Трампа.
Главные тезисы
- Сергей Лавров угрожает Украине ответом из-за атаки дронов на резиденцию Путина.
- Россия готовит “симметричный ответ” на атаку, но не покидает переговоры по 'мирному плану' Трампа.
- Лавров обвинил Украину в государственном терроризме из-за атаки на резиденцию.
Лавров цинично обвинил Украину в государственном терроризме: что известно
Украина якобы в ночь на 29 декабря совершила атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Российское ПВО якобы уничтожило 91 БпЛА.
Лавров угрожает Украине "симметричным ответом".
Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.
Также он заявил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.
Однако РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию Путина, говорит Лавров.
