Лавров нагло обвинил страны Запада в развязывании "глобальной войны против России"
Дата публикации

Лавров нагло обвинил страны Запада в развязывании "глобальной войны против России"

Лавров
Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров набросился с лживыми обвинениями в США и странах Запада. Якобы именно они развязали глобальную войну против РФ.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров обвинил США и страны Запада в развязывании глобальной войны против России, подчеркивая ложные обвинения.
  • Россия считает, что Запад пытается наказать ее партнеров и создает искусственные препятствия для сотрудничества.

Лавров лживо обвинил США и страны Европы в развязывании войны против России

Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что якобы РФ и США после встречи президентов в Анкориде должны были перейти к широкому сотрудничеству, однако на практике все наоборот.

США сами не готовы к своим предложениям по Украине, которые были сделаны в Анкоридже.

РФ, по словам Лаврова, должна обеспечить безопасность на фоне угроз Европы развязать войну. А Запад вообще развязал глобальную войну против России и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров.

РФ не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, что угрожает интересам российской безопасности, — обещает Лавров.

Санкции США против нефтяных компаний РФ — недобросовестная попытка подавить конкурентов. США пытаются контролировать военно-технические связи РФ с Индией и другими членами БРИКС, говорит одиозный чиновник.

Еще ряд заявлений Лаврова в отношении США и стран Запада:

  • РФ не видит ни одного "радужного будущего" в экономических отношениях с США;

  • Администрация Трампа не только не отрицает законы, которые Байден "принимал для наказания" РФ, но и вводит новые санкции;

  • РФ остается открытой для сотрудничества с США, но американцы сами создают искусственные препятствия;

  • Запад придумал "теневой флот" и пытается задерживать суда в борьбе за уходящее доминирование.

