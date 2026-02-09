Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров набросился с лживыми обвинениями в США и странах Запада. Якобы именно они развязали глобальную войну против РФ.

Лавров лживо обвинил США и страны Европы в развязывании войны против России

Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что якобы РФ и США после встречи президентов в Анкориде должны были перейти к широкому сотрудничеству, однако на практике все наоборот.

США сами не готовы к своим предложениям по Украине, которые были сделаны в Анкоридже. Поделиться

РФ, по словам Лаврова, должна обеспечить безопасность на фоне угроз Европы развязать войну. А Запад вообще развязал глобальную войну против России и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров.

РФ не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, что угрожает интересам российской безопасности, — обещает Лавров.

Санкции США против нефтяных компаний РФ — недобросовестная попытка подавить конкурентов. США пытаются контролировать военно-технические связи РФ с Индией и другими членами БРИКС, говорит одиозный чиновник.

Еще ряд заявлений Лаврова в отношении США и стран Запада: