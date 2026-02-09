Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров набросился с лживыми обвинениями в США и странах Запада. Якобы именно они развязали глобальную войну против РФ.
Главные тезисы
- Сергей Лавров обвинил США и страны Запада в развязывании глобальной войны против России, подчеркивая ложные обвинения.
- Россия считает, что Запад пытается наказать ее партнеров и создает искусственные препятствия для сотрудничества.
Лавров лживо обвинил США и страны Европы в развязывании войны против России
Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что якобы РФ и США после встречи президентов в Анкориде должны были перейти к широкому сотрудничеству, однако на практике все наоборот.
РФ, по словам Лаврова, должна обеспечить безопасность на фоне угроз Европы развязать войну. А Запад вообще развязал глобальную войну против России и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров.
РФ не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, что угрожает интересам российской безопасности, — обещает Лавров.
Санкции США против нефтяных компаний РФ — недобросовестная попытка подавить конкурентов. США пытаются контролировать военно-технические связи РФ с Индией и другими членами БРИКС, говорит одиозный чиновник.
Еще ряд заявлений Лаврова в отношении США и стран Запада:
РФ не видит ни одного "радужного будущего" в экономических отношениях с США;
Администрация Трампа не только не отрицает законы, которые Байден "принимал для наказания" РФ, но и вводит новые санкции;
РФ остается открытой для сотрудничества с США, но американцы сами создают искусственные препятствия;
Запад придумал "теневой флот" и пытается задерживать суда в борьбе за уходящее доминирование.
