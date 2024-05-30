Лавров заявив про підготовку Китаєм "мирної зустрічі" РФ та України
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Лавров заявив про підготовку Китаєм "мирної зустрічі" РФ та України

Сергій Лавров
Джерело:  Reuters

Глава МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив про бажання Пекіна нібито організувати “мирну зустріч” представників РФ та України. 

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При цьому Лавров цинічно заявив, що така ініціатива Китаю стала би нібито продовженням зусиль з врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Ми поділяємо позицію (Китаю), що в першу чергу необхідно усунути першопричини конфлікту і захистити законні інтереси всіх сторін, з подальшим досягненням домовленостей на основі принципу рівної і неподільної безпеки. Дозвольте мені ще раз підкреслити, що це передбачає повагу до реалій на місцях, які відображають волю людей, що живуть там, — цинічно заявив глава кремлівської дипломатії.

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Зазначається, що Кремль нібито прагне перемовин за умови збереження контролю над окупованими українськими територіями.

Однак Україна відкидає умови країни-агресорки.

При цьому Лавров не втримався від критики на адресу США за допомогу Україні, назвавши Вашингтон співучасником війни.

За його словами, Кремль розцінює передачу Україні ядерних винищувачів F-16 як сигнал від НАТО.

Нам намагаються сказати, що США і НАТО не зупиняться ні перед чим в Україні. Проте ми сподіваємося, що російсько-білоруські навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які проходять зараз, нагадають нашим опонентам про катастрофічні наслідки подальшої ядерної ескалації, — заявив головний кремлівський дипломат.

Він зауважив, США на Близькому Сході також "роздмухують полум'я конфлікту".

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