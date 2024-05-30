Глава МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив про бажання Пекіна нібито організувати “мирну зустріч” представників РФ та України.
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При цьому Лавров цинічно заявив, що така ініціатива Китаю стала би нібито продовженням зусиль з врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
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Зазначається, що Кремль нібито прагне перемовин за умови збереження контролю над окупованими українськими територіями.
Однак Україна відкидає умови країни-агресорки.
При цьому Лавров не втримався від критики на адресу США за допомогу Україні, назвавши Вашингтон співучасником війни.
За його словами, Кремль розцінює передачу Україні ядерних винищувачів F-16 як сигнал від НАТО.
Він зауважив, США на Близькому Сході також "роздмухують полум'я конфлікту".
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