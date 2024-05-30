Лавров заявил о подготовке Китаем "мирной встречи" РФ и Украины
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Лавров заявил о подготовке Китаем "мирной встречи" РФ и Украины

Сергей Лавров
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Источник:  Reuters

Глава МИД страны-агрессорки России Сергей Лавров заявил о желании Пекина якобы организовать "мирную встречу" представителей РФ и Украины.

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При этом Лавров цинично заявил, что такая инициатива Китая стала бы якобы продолжением усилий по урегулированию развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Мы разделяем позицию (Китая), что в первую очередь необходимо устранить первопричины конфликта и защитить законные интересы всех сторон с последующим достижением договоренностей на основе принципа равной и неделимой безопасности. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что это предполагает уважение к реалиям на местах, отражающих волю живущих там людей, — цинично заявил глава кремлевской дипломатии.

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Отмечается, что Кремль якобы стремится к переговорам при сохранении контроля над оккупированными украинскими территориями.

Однако Украина исключает условия страны-агрессорки.

При этом Лавров не удержался от критики в адрес США за помощь Украине, назвав Вашингтон соучастником войны.

По его словам, Кремль расценивает передачу Украине ядерных истребителей F-16 как сигнал НАТО.

Нам пытаются сказать, что США и НАТО не остановятся ни перед чем в Украине. Однако мы надеемся, что проходящие сейчас российско-белорусские учения по применению нестратегического ядерного оружия напомнят нашим оппонентам о катастрофических последствиях дальнейшей ядерной эскалации, — заявил главный кремлевский дипломат.

Он отметил, США на Ближнем Востоке также "раздувают пламя конфликта".

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