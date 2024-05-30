Глава МИД страны-агрессорки России Сергей Лавров заявил о желании Пекина якобы организовать "мирную встречу" представителей РФ и Украины.
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При этом Лавров цинично заявил, что такая инициатива Китая стала бы якобы продолжением усилий по урегулированию развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
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Отмечается, что Кремль якобы стремится к переговорам при сохранении контроля над оккупированными украинскими территориями.
Однако Украина исключает условия страны-агрессорки.
При этом Лавров не удержался от критики в адрес США за помощь Украине, назвав Вашингтон соучастником войны.
По его словам, Кремль расценивает передачу Украине ядерных истребителей F-16 как сигнал НАТО.
Он отметил, США на Ближнем Востоке также "раздувают пламя конфликта".
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