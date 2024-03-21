Легіон "Свобода Росї" взяв у полон 37 солдатів РФ — відео

З початку операції добровольчих сил на території РФ бійці Легіону "Свобода Росії" взяли у полон 37 росіян.

Бійці ЛСР взяли у полон солдатів РФ

Про це під час пресконференції заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".

За його словами, добровольці також 121 одиницю техніки росіян, ще 50 одиниць техніки вийшли з ладу.

"Зараз операція продовжується. Після нічної атаки по Києву ми нанесли удар по Бєлгороду. 9 військових знищено, які були на військовому обʼєкті", — сказав Барановський. Поширити

Таким чином, втрати РФ через рейд складають:

651 безповоротні втрати;

980 санітарні (поранені — ред.);

121 знищена одиниця техніки;

50 одиниць техніки виведено з ладу.

Своєю чергою командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис "Whiterex" заявив, що обміни полоненими наразі не відбуваються. При цьому деякі полонені захотіли стати бійцями РДК.

Наша перша задача допомогти Україні відстояти територіальну цілісність. Ціль два —підняти наш прапор над Кремлем. Деконструювати режим, який душить нашу батьківщину, — підсумував командир. Поширити

Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій заклик до евакуації.

Також 16 березня у Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.