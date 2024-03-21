Легион "Свобода России" взял в плен 37 солдат РФ – видео

С начала операции добровольческих сил на территории РФ бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен 37 россиян.

Бойцы ЛСР взяли в плен солдат РФ

Об этом во время пресс-конференции заявил оператор БПЛА, доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".

По его словам, добровольцы также 121 единицу техники россиян, еще 50 единиц техники вышли из строя.

"Сейчас операция продолжается. После ночной атаки по Киеву мы нанесли удар по Белгороду. 9 военных уничтожены, которые были на военном объекте", — сказал Барановский. Поделиться

Таким образом, потери РФ из-за рейда составляют:

651 безвозвратные потери;

980 санитарные (раненые — ред.);

121 уничтожена единица техники;

50 единиц техники выведено из строя.

В свою очередь командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "Whiterex" заявил, что обмены пленными пока не проходят. При этом некоторые пленники захотели стать бойцами РДК.

Наша первая задача помочь Украине отстоять территориальную целостность. Цель два — поднять наш флаг над Кремлем. Деконструировать режим, который душит нашу родину, подытожил командир. Поделиться

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.