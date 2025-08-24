Лідер Канади оцінив імовірність введення своїх військ в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Лідер Канади оцінив імовірність введення своїх військ в Україну

Володимир Зеленський
Карні

Канадський прем’єр Марк Карні офіційно підтвердив, що не відкидає сценарій введення своїх військових як частину гарантій безпеки для України у межах "Коаліції рішучих".

Головні тези:

  • Важливим компонентом гарантій безпеки для України є міцні Збройні сили.
  • Канада розглядає можливість введення військових в Україну.

Карні може ввести війська Канади в Україну

Свою позицію з цього приводу лідер Канади озвучив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Марка Карні, базою будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України.

Політик вказав на важливість навчання у цьому процесі.

Він також звернув увагу на те, що Канада бере участь у навчанні українських військових ще з часів анексії Криму.

Що важливо розуміти, наразі триває робота над різними видами гарантій безпеки.

Ми працюємо з нашими союзниками і "коаліцією рішучих" з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових.

Марк Карні

Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади

Варто також зазначити, що лідер Канади офіційно заявив про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Хороші сюрпризи для росіян". Зеленський заінтригував новинами з фронту
Володимир Зеленський
Зеленський має хороші новини з фронту
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дозвіл США на удари по Росії. Зеленський розставив всі крапки над "і"
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про зачистку від окупантів РФ трьох сіл на Донеччині
Олександр Сирський
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?