Лідер Канади оцінив імовірність введення своїх військ в Україну

Канадський прем’єр Марк Карні офіційно підтвердив, що не відкидає сценарій введення своїх військових як частину гарантій безпеки для України у межах "Коаліції рішучих".
Головні тези:
- Важливим компонентом гарантій безпеки для України є міцні Збройні сили.
- Канада розглядає можливість введення військових в Україну.
Карні може ввести війська Канади в Україну
Свою позицію з цього приводу лідер Канади озвучив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
За словами Марка Карні, базою будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України.
Політик вказав на важливість навчання у цьому процесі.
Він також звернув увагу на те, що Канада бере участь у навчанні українських військових ще з часів анексії Криму.
Що важливо розуміти, наразі триває робота над різними видами гарантій безпеки.
Варто також зазначити, що лідер Канади офіційно заявив про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).
