Лідер Канади оцінив імовірність введення своїх військ в Україну

Канадський прем’єр Марк Карні офіційно підтвердив, що не відкидає сценарій введення своїх військових як частину гарантій безпеки для України у межах "Коаліції рішучих".

Карні може ввести війська Канади в Україну

Свою позицію з цього приводу лідер Канади озвучив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Марка Карні, базою будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України.

Політик вказав на важливість навчання у цьому процесі.

Він також звернув увагу на те, що Канада бере участь у навчанні українських військових ще з часів анексії Криму.

Що важливо розуміти, наразі триває робота над різними видами гарантій безпеки.

Ми працюємо з нашими союзниками і "коаліцією рішучих" з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

Варто також зазначити, що лідер Канади офіційно заявив про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).