Лидер Канады оценил вероятность введения своих войск в Украину

Канадский премьер Марк Карни официально подтвердил, что не исключает сценарий введения своих военных как часть гарантий безопасности для Украины в рамках "Коалиции решительных".
Главные тезисы
- Важным компонентом гарантий безопасности для Украины являются сильные Вооруженные силы.
- Канада рассматривает возможность введения военных в Украину.
Карни может ввести войска Канады в Украину
Свою позицию на этот счет лидер Канады озвучил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам Марка Карни, базой любых гарантий безопасности есть сильные Вооруженные силы Украины.
Политик отметил важность обучения в этом процессе.
Он также обратил внимание, что Канада принимает участие в обучении украинских военных еще со времен аннексии Крыма.
Что важно понимать, сейчас идет работа над разными видами гарантий безопасности.
Следует также отметить, что лидер Канады официально заявил о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).
