Лидер Канады оценил вероятность введения своих войск в Украину
Лидер Канады оценил вероятность введения своих войск в Украину

Владимир Зеленский
Карни может ввести войска Канады в Украину
Читати українською

Канадский премьер Марк Карни официально подтвердил, что не исключает сценарий введения своих военных как часть гарантий безопасности для Украины в рамках "Коалиции решительных".

Главные тезисы

  • Важным компонентом гарантий безопасности для Украины являются сильные Вооруженные силы.
  • Канада рассматривает возможность введения военных в Украину.

Карни может ввести войска Канады в Украину

Свою позицию на этот счет лидер Канады озвучил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Марка Карни, базой любых гарантий безопасности есть сильные Вооруженные силы Украины.

Политик отметил важность обучения в этом процессе.

Он также обратил внимание, что Канада принимает участие в обучении украинских военных еще со времен аннексии Крыма.

Что важно понимать, сейчас идет работа над разными видами гарантий безопасности.

Мы работаем с нашими союзниками и "коалицией решительных" из Украины над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствия военных.

Марк Корни

Марк Корни

Премьер-министр Канады

Следует также отметить, что лидер Канады официально заявил о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

