Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію убили 31 липня у столиці Ірану.
Головні тези:
- ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ханії під час авіаудару в Ірані, хоча Ізраїль поки не коментував цю інформацію.
- Ісмаїл Ханія був довгостроковим політичним лідером ХАМАС, який був названий світовим терористом Сполученими Штатами.
- Ханія брав участь у мирних переговорах з лідерами, такими як емір Катару та китайський дипломат, проте є обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
- Міжнародний кримінальний суд розглядає ордер на арешт Ісмаїла Ханії та інших лідерів ХАМАС за злочини, скоєні на території Ізраїлю та в секторі Гази.
Що відомо про вбивство Ісмаїла Ханію
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції, Ісмаїла Ханію вбили під час “ізраїльського рейду” на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.
Після цього інциденту він і один з його охоронців загинули.
CNN пише, що в окремій заяві ХАМАС заявив, що Ханія був убитий під час "ізраїльського рейду на його резиденцію" в Тегерані після того, як він брав участь в інавгурації іранського президента.
Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. Проте ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ханії під час авіаудару в Ірані.
Що відомо про Ісмаїла Ханія
62-річний Ханія був багаторічним політичним лідером ХАМАС. У 2004 році його призначили членом таємного "колективного керівництва", а в 2006 році — прем'єр-міністром Палестинської автономії.
У 2017 році він очолив угруповання — і незабаром після цього був названий Сполученими Штатами "спеціально визначеним світовим терористом".
Протягом багатьох років він брав участь у мирних переговорах з колишнім президентом США Джиммі Картером і зустрічався з іншими світовими лідерами, включаючи еміра Катару шейха Хамада бін Халіфу Аль Тані і китайського дипломата Ван Кецзяня на початку цього року.
За даними ХАМАС, у квітні в результаті ізраїльських авіаударів загинули троє синів Ганії і четверо його онуків.
Тоді Ханія, який перебував у Катарі, наполягав, що їхня смерть не вплине на переговори про припинення вогню і звільнення заручників.
Міжнародний кримінальний суд вимагав ордер на арешт Ісмаїла Ханії. Його та низку інших лідерів ХАМАС вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.
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