Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію убили 31 липня у столиці Ірану.

Що відомо про вбивство Ісмаїла Ханію

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції, Ісмаїла Ханію вбили під час “ізраїльського рейду” на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.

Після цього інциденту він і один з його охоронців загинули.

روابط عمومی کل سپاه: آقای دکتر #اسماعیل_هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند pic.twitter.com/sYjJPv5YXU — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 31, 2024

CNN пише, що в окремій заяві ХАМАС заявив, що Ханія був убитий під час "ізраїльського рейду на його резиденцію" в Тегерані після того, як він брав участь в інавгурації іранського президента.

Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. Проте ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ханії під час авіаудару в Ірані.

Що відомо про Ісмаїла Ханія

62-річний Ханія був багаторічним політичним лідером ХАМАС. У 2004 році його призначили членом таємного "колективного керівництва", а в 2006 році — прем'єр-міністром Палестинської автономії.

У 2017 році він очолив угруповання — і незабаром після цього був названий Сполученими Штатами "спеціально визначеним світовим терористом".

Протягом багатьох років він брав участь у мирних переговорах з колишнім президентом США Джиммі Картером і зустрічався з іншими світовими лідерами, включаючи еміра Катару шейха Хамада бін Халіфу Аль Тані і китайського дипломата Ван Кецзяня на початку цього року.

За даними ХАМАС, у квітні в результаті ізраїльських авіаударів загинули троє синів Ганії і четверо його онуків.

Тоді Ханія, який перебував у Катарі, наполягав, що їхня смерть не вплине на переговори про припинення вогню і звільнення заручників.